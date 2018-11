Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Peste 2.000 de persoane participa, marti seara, la evenimentul ”Marsul Chitarelor” organizat in memoria victimelor incendiului din Clubul Colectiv. Oamenii au plecat din Piata Unirii si au urmat in tacere traseul pana la clubul unde in urma cu trei ani a avut loc cea mai mare tragedie din…

- In aceasta toamna, Razvan Suma și invitatul sau, Adrian Mantu, unii dintre cei mai talentați violonceliști romani din prezent, propun publicului o incursiune nonconformista in repertoriul pentru violoncel in cadrul turneului „Va plaCello?”, ce se va desfașura in perioada 18-26 octombrie 2018, in București…

- Piața francizelor a crescut susținut in ultimii doi ani, ajungand de la 1,9 miliarde de euro in 2015 la aproximativ 3 miliarde de euro la finele anul 2017, ceea ce arata ca oamenii de afaceri mizeaza sa-și dezvolte afacerea de la un brand gata construit și mai puțin sa porneasca de la zero. Cu toate…

- Uber va lansa in Romania o noua aplicație disponibila in București, Cluj Napoca, Brașov și Timișoara, incepand cu aceasta saptamana, anunța reprezentanții companiei intr-un comunicat transmis joi, conform Mediafax.Potrivit companiei, noua versiune a fost construita pe baza ideilor și a feedback-urilor…

- La finalul saptamanii trecute mai mulți saci cu pești morți au fost adunați de pe lacul Vadul lui Moș situat intre localitațile Vidra și Berceni din județul Ilfov. Autoritațile sanitare și de mediu au luat probe din apa și sol. Primele probe arata ca apa din fantanile oamenilor are E. coli. Locuitorii…

- La inceputul lunii august s-a inregistrat in Romania, Galati, primul deces din cauza virusului West Nile, transmis de tantari. In ciuda pericolului, Primaria Capitalei pare insa neputincioasa, parcurile, curtile si gradinile din Bucuresti fiind in continuare pline de tantari, desi pana acum a platit…

- Cluj-Napoca, Timisoara si Constanta sunt cele mai mari piete rezidentiale locale din Romania, topul fiind completat de Sibiu, Iasi si Brasov, potrivit unei analize Coldwell Banker Romania. Constanţa a devenit în 2017 a treia mare piaţă rezidenţială regională din România…

- Peste 3.500 de oameni scandeaza pe strazile din Sibiu impotriva PSD si a Guvernului Dancila, oamenii spunand ca au iesit la protest pentru sustinerea mitingului Diasporei, din Piata Victoriei. Alti 2.500 de protestatari sunt la Cluj-Napoca, transmite corespondentul MEDIAFAX.