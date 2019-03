Urmeaza sa te muți in apartamentul visat sau inca ești in cautarea locului care sa intruneasca toate condițiile – o zona buna, aproape de job, cu piscina, verdeața și loc de joaca pentru copii? Nu te grabi și alege ce ți se potrivește, mai ales cand vine vorba de finisaje și amenajarea interioara, care influențeaza felul in care te simți in propriul camin. Rezultatele unui studiu facut de University of California Los Angeles , in colaborare cu Society for Personality and Social Psychology, au dezvaluit ca felul in care oamenii iși descriu casele și felul cum se simt in propriul camin poate fi…