Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de planificare a bucatariilor este localizat in centrul comercial VIVO. Serviciul IKEA de planificare a bucatariilor este dedicat tuturor celor care decid sa-și renoveze sau sa-și mobilize pentru prima data bucataria, dar care nu dispun de ajutorul profesional necesar pentru…

- Pentru cei care nu au calatorit in tarile calde si in lunile de iarba, primavara este si mai asteptata si soarele caldut din aprilie este mana cereasca pentru impatimitii de calatorii. Aprlie-mai este perioada ideala pentru calatoriile de weekend, insa si pentru vacante lungi, relaxante, in destinatii…

- Miercuri, 6 martie, viitori arhitecți, acum elevi ai Liceului de Arte „Constantin Brailoiu” din Targu Jiu au realizat o expoziție de desene cu bucatariile viitorului. Evenimentul a fost susținut de Exponential Consult, impreuna cu indrumatorii elevilor și a fost organizat in showroomul firmei mai sus…

- Strategia de Dezvoltare Durabila Brașov 2030 are un set de masuri care sa contribuie și sa susțina in mod eficace dezvoltarea socio-economica a municipiului Brașov și, in același timp, sa ofere locuitorilor municipiului și zonei metropolitane satisfacerea nevoilor și aspirațiilor lor culturale incurajand…

- Amenajarea si utilarea bucatariei nu este o sarcina atat de simpla. Cei mai multi dintre oamenii care aleg sa isi amenajeze singuri bucatariile fac greseli foarte mari, fara sa fie in cunostinta de cauza. De ce? Pentru ca majoritatea celor care achizitioneaza corpuri de bucatariile din showroom-uri…

- Intotdeauna mi-am dorit o bucatarie ca in filmele americane. Toata lumea stie la ce ma refer. Un spatiu perfect functional, cu o insula in mijloc, pe care sa pot gati si chiar servi masa familiei sau prietenilor veniti in vizita. Spatiul mic din apartament nu mi-a dat posibilitatea sa obtin bucataria…

- Avand in vedere avertizarile meteorologice emise, polițiștii valceni recomanda tuturor participanților la trafic sa respecte, cu strictețe, regulile de circulație, semnificația indicatoarelor rutiere, sa adapteze permanent viteza la condițiile meteo și sa se informeze cu privire la condițiile meteo…

- In mod simbolic si in consecinta angajamentului asumat de primarul Mircia Gutau la finele lui 2018, prima investitie inaugurata in acest an a vizat o strada dintr-o zona limitrofa a municipiului Ramnicu Valcea. Conducerea primariei a receptionat miercuri, 16 ianuarie 2019, lucrarile de amenajare executate…