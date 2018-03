Idei si produse inovative ale studentilor UTCN, la Salonul PRO INVENT de anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Performanța pentru doua echipe de studenți de la Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica a Universitații din Craiova, la Concursul International MCU Rally Car 2018, etapa europeana. Competiția a fost organizata de firma Renesas in cadrul Embedded WorD, la Nurnberg, ...

- Ieri, o indragita interpreta de muzica populara din județul Gorj a implinit fumoasa varsta de 28 de ani. Frumoasa cantareața, Ionela Guzic, și-a petrecut ziua de naștere departe de Romania, mai exact in Monterey, Statele Unite ale Americii. In țara, se afla iubitul sau, Bogdan Mihail Gioara,…

- DB Global Technology, centrul de tehnologie al Deutsche Bank din București, se pregatește pentru a treia ediție a DB Tech School, programul de pregatire pentru specialiști Java, compania urmand sa angajeze 100 de cursanți incluși in acest program. Dupa succesul inregistrat cu edițiile organizate in…

- Ionut Danci, membru al echipei de studenti din anul III de la Facultatea de Automatica si Calculatoare a UTCN, a declarat, duminica, ca a fost dezvoltata si o aplicatie pentru telefonul mobil care culege date pe parcursul unei perioade si creeaza un profil al spatelui ocupantului scaunului inteligent.…

- Tinerii romani nu reușesc sa gestioneze eșecul, se descurajeaza ușor si renunța la visul lor. Profesorul Razvan Rughiniș, prodecan la Facultatea de Automatica și Calculatoare din Universitatea Politehnica București, intalnește des acest fenomen, despre care spune ca este rezultatul sistemului de invațamant…

- Echipa VisionX, formata din patru studenti de la Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnica Timisoara (Stefan Iarca, Bogdan Bercean, Cristian Avramescu, Andrei Tenescu), indrumati de lect.dr.ing. Sebastian Fuicu, a castigat locul I si marele premiu al competitiei Big Idea Challenge,…

- Zilele acestea are loc, la nivel național, o adevarata vanatoare de genii. Peste 500 de tineri s-au inscris in competiția InnovationLabs, un program care le da posibilitatea competitorilor sa dezvolte aplicații care sa schimbe in bine viața oamenilor. Unul dintre fondatorii acestui proiect este profesorul Razvan…

- Gala Oscar 2018, care a avut loc duminica noapte in Los Angeles, a inregistrat cea mai slaba audienta din istoria evenimentului in Statele Unite ale Americii, aceasta fiind urmarita de 26,5 milioane de telespectatori, scrie hollywoodreporter.com.

- Simularea evaluarii nationale, pentru elevii de clasa a VIII-a, a inceput luni cu testarea scrisa la limba si literatura romana. Proba de simulare a inceput la ora 9:00, iar elevii au avut la dispozitie doua ore pentru a rezolva subiectele.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Suceava, ...

- La un singur liceu din Buzau nu se susține astazi simularea la Evaluarea Naționala. Amenințarile sindicaliștilor transmise la finele saptamanii trecute de a nu participa la simularea Evaluarii Naționale care incepe astazi s-au concretizat. Profesorii au refuzat sa participe la acest examen la Liceul…

- La nivelul cadrelor didactice din 1.100 unitati școlare s-a optat pentru boicotarea simularii examenului national, programata a incepe chiar luni, pana pe 7 martie. Acțiunea este confirmata oficial de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care anunta ca a consultat in aceasta perioada…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- ♦ Reteta start-up-urilor nu este despre a te imbogati rapid, ci despre a construi niste produse care vor avea impact in economie. Dezvoltarea tot mai accelerata a tehnologiei, precum si o serie de masuri legislative initiate la nivel european reprezinta factori determinanti…

- A trait și a muncit in America. Are tatal in Belgia și un unchi la Washington. A terminat Facultatea de Drept „la stat”, dar nu profeseaza in domeniul juridic, ci picteaza tricouri și ține ateliere de body awareness. La 26 de ani, Casandra Petre are asupra lumii o viziune mai clara decat a multora dintre…

- Elevii și studenții pasionați și pricepuți in domeniul roboților sunt așteptați sa se intreaca la Universitatea Politehnica Timișoara. Sambata, 24 februarie va avea loc prima ediție a concursului local de robotica UProboT, organizat de Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare organizeaza cea de-a IX-a ediție a proiectului Liga AC LABS, organizat cu sprijinul Facultații de Automatica și Calculatoare și al Universitații Politehnica din Timișoara. In cadrul proiectului, marile companii de IT&C din…

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (LSAC) organizeaza in perioada 26 februarie – 4 martie 2018 cea de-a treisprezecea ediție a evenimentului M.O.F.T. (Muzee. Opera. Film. Teatru). Acesta se desfașoara in cadrul Studențiadei, cel mai mare festival pentru studenți, organizat…

- Telekom Romania anunta câstigatorii celor zece burse acordate în cadrul celei de-a opta editii a programului „Bursele Telekom”. Astfel, zece studenți se vor bucura de susținerea financiara oferita prin programul ”Bursele Telekom” si vor beneficia de câte…

- Ministerul Educației a anunțat ca, in martie, elevii din clasele a XI-a și a XII-a vor susține simularile probelor scrise pentru bacalaureat, iar cei de clasa a VIII-a, pe cele de la evaluarea naționala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a vor participa, pe…

- Adina Nichitean este Head of e-Commerce Solutions in cadrul Zitec si, desi a avut un parcurs clasic in cariera, specific oricarui programator foarte bun – liceu de mate-info si apoi Facultatea de Automatica si Calculatoare – iese in evidenta prin faptul ca a ramas de peste 7 ani fidela…

- Indragita artista de muzica populara Olguța Berbec și soțul ei, Remus Novac, se afla de cateva zile in Statele Unite ale Americii. Cei doi se afla in Los Angeles, California, unde au vizitat Disneyland-ul și studiourile de la Hollywood. „Studiourile Universal Hollywood … aici se filmeaza…

- Avand background tehnic, inca dupa terminarea Facultatii de Automatica si Calculatoare UPB, m-am indreptat catre zona de business si zona de management conducand proiecte pentru livrarea unor sisteme complexe. Am acumulat astfel peste 10 ani de experienta in domeniul IT&C. 0 0 0 0 0…

- 'Atunci cand suntem intrebati care este lucrul cel mai bun de facut pentru a creste valoarea investitiilor americane spunem ca trebuie continuata lupta impotriva coruptiei. Am remarcat faptul ca anul trecut publicul romanesc a devenit tot mai putin tolerant cu coruptia si cred ca trebuie sa lucram…

- Totul a inceput ca un proiect pentru facultate. A continuat ca pasiune si a ajuns un business. La inceput de drum, dar un business. Asa arata pe scurt povestea Danube Footwear, primul brand romanesc de skate shoes, dupa cum sustin cei doi fondatori.

- Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din acest progres", a declarat, luni, adjunctul sefului…

- Ionut Piscureanu este singurul student roman care a fost selectat sa participe la un concurs de design vestimentar care a avut loc in Statele Unite ale Americii. Acesta este student la Facultatea de Design a Universitatii de Vest Timisoara (UVT).

- Dupa o relatie de 5 ani, romanca a primit la iubitul ei american inelul de logodna. DJ-ul numarul 1 al Americii, Markus Shulz, i-a pregatit Adinei Butar surpriza vietii ei, chiar din vara anului trecut, complotand cu familia artistei. Fericitul moment s-a desfasurat in Los Angeles, chiar pe scena, in…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- "Dragii mei copii, Bogdan și Maleon Anda Elena, au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte!", a fost mesajul Elenei Mandru. Bogdan Maleon era profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, iar din 2015 a fost numit director…

- Tot mai multi tineri vor sa se faca „politehnisti”. Si asta nu doar la Facultatea de Automatica si Calculatoare, spun cei din conducerea institutiei. Dupa incheierea procesului de admitere, numarul studentilor interesati sa studieze la UPT a crescut cu cu 20%. Interesul pentru cea mai cunoscuta…

- Industria s-a confruntat in luna noiembrie cu o combinatie de factori care prefigureaza o evolutie incerta, in timp ce exportatorii raporteaza o crestere a comenzilor pentru export, potrivit Barometrului Industrial realizat de IRSOP si SNSPA. "Cresterea a ramas pe loc. Persista ingrijorarile…

- Este foarte cunoscut faptul ca IT-istii isi pot gasi cu usurinta un loc de munca, cat ai zice "coding", avand in vedere dinamica pietei muncii din aceasta industrie, insa atunci cand un programator alege sa stea mai mult de 1-2 ani intr-un job iti dai seama ca nu doar salariul l-a retinut…

- Eugen Nicolicea e deputat din anul 1992. Biografia sa oficiala de pe site-ul Camerei Deputatilor arata ca este absolvent a doua facultati: Electronica si Dreptul. La niciuna dintre ele insa nu se spune unde a absolvit si in ce an. Ca urmare a unui apel lansat pe Facebook, au inceput totusi sa soseasca…

- Dorel Aiordachioaie, profesor universitar la Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din Galati, a creat, alaturi de cativa colegi, un dispozitiv denumit generic Vibrochange, care face ceea ce orice patron al unei firme de masini si utilaje industriale isi doreste:…

- Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu" din Iasi a lansat un proiect alaturi de Facultatea de Istorie a Universitatii „Al.I. Cuza" si de Primaria Iasi, care poarta numele „In vreme de razboi. Iasul in perioada 1914 -1919". Lansarea oficiala a proiectului va avea loc astazi, de la ora 11, in…

- Octavian Guzu (21 de ani), student in anul III la Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, si-a facut deja un nume in domeniul IT din Romania.