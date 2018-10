Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca am vazut la un magistrat de 50.000. Am vazut in presa. Pe registre, avem in plata la Casa Naționala de Pensii... cred ca cea mai mare pensie era undeva la 18.000. O persoana care lucrase in mediul privat, ca director de banca, ceva de genul acesta, și care era pe contributivitate", a spus…

- Cunoscutul om de știința Isaac Newton a prezis ca lumea se va sfarși in anul 2060, cu a doua venire a lui Iisus. Cercetatorii au descoperit noi scrieri de-ale lui Newton, care s-a semnat sub numele de „Jehovah Sanctus Unus”. Acesta a scris despre o a doua venire a Mantuitorului peste doar 40 de ani,…

- 100 de gradinițe și școli din intreaga țara vor avea ocazia sa renoveze toaletele pentru a le oferi micuților o igiena corespunzatoare. Domestos a lansat, pentru al patrulea an consecutiv, campania „Susține igiena in școli”, o inițiativa prin care școlile și gradinițele din Romania au ocazia sa caștige…

- La inceputurile profesiei de psihoterapeut in Romania, chiar și acum, dupa atația ani buni, inca sunt persoane care considera ca psihologii sunt cei care se ocupa de oamenii “nebuni”, adica de cei cu tulburari psihice și, in majoritatea cazurilor (inca), psihologii sunt confundați cu psihiatrii. Deși…

- MHS Truck & Bus, unic importator al vehiculelor militare Rheinmetall MAN in Romania, a semnat un parteneriat de tip joint-venture cu fabrica de autocamioane Roman, pentru a produce, la Brașov, platforme de transport auto multifunctionale, in funcție de necesitațile de echipare ale Armatei Romaniei,…

- Mandria de a fi roman se rezuma la spatiul cultural, nu si la cel economic sau social. Iar pesimismul cu care romanul vede numai extremele situatiilor este boala grea. Sunt observatiile antropologului Vintila Mihailescu, dupa ani de cercetare. „La intrebarea, pur si simplu, esti mandru sau nu ca esti…

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc în noaptea de vineri spre sâmbata și va fi vizibila și din România, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din București, care va fi deschis publicului în intervalul orar…