- PES Activists Neamț, cu sprijinul membrilor de la nivel central, a pastrat tradiția și in acest an și in apropierea sarbatorilor de iarna a dus bucurie in sufletele unor copii cu care soarta nu a fost foarte darnica. Carmen-Elena Nastasa, coordonator PES Activists Neamț, a adus vineri, 21 decembrie,…

- Numeroxi activixti au ales sE se dezbrace xi sE se acopere cu vopsea roxie, imitand sangele, pentru un protest ce sustine drepturile animalelor. S-a intamplat in Barcelona, activixtii militand impotriva folosirii blEnurilor "i a pielii animalelor in industria textilE.

- Centrul Medical Provita, angajatii clinicilor, impreuna cu Centrul de Transfuzii sanguine din Capitala organizeaza joi, 20 decembrie, de la ora 8.00, in strada Agricultori nr. 82 din Bucuresti, o actiune de donare de sange. Se estimeaza ca, la fiecare doua secunde, o persoana are nevoie de sange.

- Presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, este cuprins de spiritul sarabatorilor si isi pune in balanta faptele. In aceasta perioada, presedintele CJ se implica direct in activitatile legate de copiii buzoienilor si de familiile sarmane. El ii insoteste pe Mos Nicolae si pe Mos Craciun…

- "Astazi, la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi am avut prilejul de a ma intalni cu fostul rege al Spaniei, Juan Carlos", a scris Tariceanu pe Facebook, duminica dupa-amiaza. Mesajul este insoțit și de o fotografie in care apare alaturi de fostul rege al Spaniei. La scurt timp, Tariceanu…

- Una din cele mai cunoscute opere ale lui Constantin Brancusi a fost luni seara locul de proiectie a unor desene realizate de copii din Targu Jiu, dar si locul care a gazduit un inedit spectacol de lasere si muzica. Asociatia „Colou...

- Nunta lui Meghan Markle cu Prințul Harry a fost cel mai așteptat eveniment al anului, astfel ca ziua in care a avut loc va intra in istorie, cu siguranța. Și, pentru ca intr-o zi atat de importanta nu putea fi decat stralucitoare, Meghan Markle chiar asta a facut.

- O serie de ateliere inedite vor fi organizate in aceasta toamna, in cadrul carora vor fi implicați numeroși copii și tineri din județul Timiș. Acestea vor avea loc in cadrul Științescu Timișoara, cel mai extins program de promovare a științei, tehnologiei și artei digitale din județul nostru. Potrivit…