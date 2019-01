Stiri pe aceeasi tema

- Primele cinci destinatii turistice alese de New York Times pentru anul 2019 sunt aduse in atentia agentiilor de specialitate prin implicarea turistilor, fie in directii umanitare sau prin reformulare in directii atente la ecologie, dar si prin dezvoltari ale ofertei culturale din zona.

- Desi sarbatorile de iarna se termina astazi, exista destinatii pe care turistii le aleg in aceasta perioada pentru ca vor sa inceapa anul fie vizitand locuri celebre in afara sezonului de varf, fie sa caute zone in care clima ofera...

- Revista americana de calatorii Conde Nast Traveler a ales Transilvania printre cele 19 destinatii de vacanta ale anului 2019. Din randul acelor destinatii nu lipsesc Grecia, India, Egipt, Argentina, Scotia. Articolul aminteste despre mostenirea saseasca a regiunii, amprenta lasata aici de Printul Charles…

- Cei care au dorit sa-si petreaca Revelionul la schi în Bulgaria si-au rezervat cu câteva luni bune în avans vacanta datorita cererii crescute pentru Bansko si Pamporovo, unde numarul de turisti straini este în crestere de la an la an. Voucherele de vacanta au fost…

- Tot mai multi turisti aleg sa isi planifice calatoriile in weekend dar locurile pe care le vizitam de obicei rareori se dezvaluie in cel mult trei zile de vacanta. Specialistii in turism au ales cateva orase in care atractiile pot...

- Touroperatorul Christian Tour a vandut vacante de peste 3 milioane de euro pe durata Targului de Turism al Romaniei, atat la standul de la Romexpo, cat si in sediile agentiei din tara si online. Din cele aproape 6.800 de persoane care si-au cumparat...

- Retelele sociale pastreaza imaginile pe care utilizatorii le surprind in calatoriile lor si etichetele folosite permit sa se stabileasca din ce locuri provin cele mai multe imagini pe care turistii au simtit nevoia sa le impartaseasca...

- Retelele sociale pastreaza imaginile pe care utilizatorii le surprind in calatoriile lor si etichetele folosite permit sa se stabileasca din ce locuri provin cele mai multe imagini pe care turistii au simtit nevoia sa le impartaseasca cu prietenii.