Idei de pachet pentru copii, la şcoală Insa nu trebuie ignorata tentatia si nici exemplul colegilor. Daca vrei ca pachetelul tau pregatit cu dragoste si grija sa nu ajunga la gunoi, fii realista. Copilul nu va manca in veci o mana de mazare chioara fiarta in abur (cum am vazut ca recomanda niste nutritionisti americani rupti de realitate) in timp ce colegi de-ai lui mananca de zor cartofi prajiti. Si atunci trebuie sa fii creativa, in asa fel incat colegii sa-i ceara sa-si imparta pachetul de acasa. Nu sa ajunga sa ii insoteasca el la fast food. In plus, e mai convenabil si pentru bugetul familiei sa mearga copilul la scoala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

