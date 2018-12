Idei de city break pentru anul 2019: destinatii europene mai putin cunoscute

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de supraveghere in domeniul GDPR din Romania s-a implicat destul de putin in activitatea societatilor, prin insuficienta recomandarilor sau interpretarilor publice emise in legatura cu aplicarea normelor, spre deosebire de institutiile similare din alte tari europene, arata un studiu Deloitte…

- Luna decembrie este despre familie, petreceri cu prietenii, relaxare, mese imbelsugate, targuri de Craciun, dar este si despre vacante in locuri mai mult sau mai putin stiute. Daca vrei sa ai parte de un altfel de Craciun, lunile de iarna sunt un...

- Iasul este unul dintre orasele din tara care va sarbatori sambata, 1 decembrie, implinirea a 100 de ani de la momentul reintregirii Romaniei. Insa istoricii ieseni argumenteaza ca, de departe, Iasul are cele mai mari drepturi sa isi atribuie titlul de „Capitala a unirii", in contextul in care de Iasi…

- In Cetatea Oradei au fost inmormantati regi si regine, aici s-a construit primul observator astronomic din Romania si unul dintre primele din Europa, iar in Evul Mediu trecea prin capitala Bihorului si "meridianul zero". Tot de Oradea se leaga si cea mai veche insemnare care relateaza o cadere de meteorit…

- Oricine stie sa gaseasca in Franta, Turcia, Grecia sau in Italia specialitati care raman in memorie dupa ce te-ai ridicat de la masa, dar sunt si destinatii ale caror repere culinare apar mai rar in discutie, dar merita incercate.

- Munca in Moldova este taxata mai putin decat in majoritatea statelor europene, arata datele unui studiu prezentat de Asociatia Oamenilor de Afaceri.Impozitul pe venit al persoanelor fizice este de 12%.

- Obișnuiți cu destinații celebre deja precum Londra, Paris, Veneția, și multe altele, uitam sau nu știm ca in lume sunt destinații absolut minunate care iți taie rasuflarea, cu o istorie fascinanta in spate, dar și cu peisaje parca desprinse din basme.

- In afara vedetelor turistice de la malul oceanelor, continentul asiatic ascunde destinatii care ii surprind pe cei care reusesc sa ajunga in colturile de lume rar enumerate printre preferatele industriei.