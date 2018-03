Stiri pe aceeasi tema

- MISTER O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani si nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care stiu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar [...]

- Minora de 14 ani din Timișoara disparuta de acasa a fost gasita la iubitul ei de 25 de ani. Parinții au dat-o disparuta dupa ce copila a plecat la vecini și nu s-a mai intors acasa. Familia tinerei de 14 ani a cerut ajutor pe Facebook dupa ce fata a disparut de acasa. Minora le-a spus ca pleaca panp…

- O accidentare la un genunchi poate fi inceputul unui start-up de succes. Un sportiv a descoperit o nisa pentru a dezvolta o afacere dupa ce a fost nevoit sa renunte la peformanta. Insa a descoperit performanta in business. Gustul antreprenoriatului mai apoi a fost descoperit si de sotia sa, care a decis…

- Abigail Jones a venit pe lume pe 6 august, in urma cu doi ani, insa micuta avea destinul crunt scris dinainte sa se nasca. O tumora inoperabila a intors toate sansele de supravietuire impotriva micutei al carui creier era grav afectat. In ciuda prognosticului medicilor, Erika si Stephen Jones, parintii…

- Gabriela Firea a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise vor primi sprijin de la Primaria Capitalei. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali. Ceea ce nu a transmis primarul…

- Ministerul Educației Naționale a anunțat cand inscrierile pentru anul școlar 2018-2019. Prin ordin de ministru, au fost aprobate metodologia și calendarul de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de…

- Poliția Prahova cauta un minor de 6 ani care a disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Minorul se numește GREGORIO VILLORA GHEORGHE, are 6 ani și este disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Dispariția a fost sesizata Poliției Comunale Valea Calugareasca de catre mama…

- Ieseanul care a castigat premiul de 2 milioane de euro la extragerea 6/49 din 11 februarie si-a ridicat premiul. Barbatul are in jur de 60 de ani, iar cu banii castigati doreste sa inceapa o afacere si sa-si ajute copiii, informeaza Loteria Romana. Barbatul s-a prezentat luni la sediul central al Loteriei…

- Helmuth Duckadam e de parere ca Nicolae Dica n-ar trebui sa efectueze nicio schimbare in echipa și sa introduca pe teren formația care a inceput partida cu Lazio, excepție facand Harlem Gnohere, care e suspendat in campionat. "Eu aș merge la meciul cu Dinamo pe aceeași formula ca la meciul cu Lazio.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a chemat pe ministrul Justitiei din Japonia sa prezinte decizia in cazul DNA, a fost cu premierul Dancila la Cotroceni pentru a discuta cu presedintele Klaus Iohannis, dar „nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi”,…

- Introducerea noilor norme GDPR (General Data Protection Regulation) va avea un puternic impact asupra intregului mediu de business din Romania. Aceste reglementari vor influenta, cu siguranta, modul in care companiile vor face marketing pe viitor. Tocmai pe acest subiect va discuta antreprenorul Marian…

- O mama ii acuza chiar pe parinții ei, ca o țin departe de baiatul sau de 10 ani. Bunicii celui mic, susține femeia, i-au facut ei viața un calvar. Aceștia ar fi pus-o sa se marite la doar 14 ani si ar fi alungat-o de acasa, in repetate randuri. Tocmai din acest motiv, mama sustine ca vrea sa-l salveze…

- Ghita: Kovesi a fost acasa la mine la Ploiesti Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta. "Pâna în 2014, aveam relatii…

- Statul vrea sa ofere acesti bani pentru ca toti copii sa-si continue studiile, sa-și deschida o afacere sau sa iși cumpere o casa din momentul cand vor implini 18 ani. Banii vor fi depusi la CEC Bank, astfel incat, cu tot cu dobanzi, in momentul implinirii a 18 ani, fiecare copil sa aiba in cont…

- Mihaela Tatu, cunoscuta ca prezentatoare a emisiunii ”De trei ori femeie”, de la Acasa TV, revine in televiziune. Fanii ei o vor putea vedea de luni, 12 februarie, de la or 20:00. Mihaela va avea un rol important in emisiunea ”Ferma vedetelor”. Ea va fi negustoarea fermei, cea care le va aduce concurenților…

- Aproape toți parinții greșesc atunci cand iși cresc și educa copiii cu prea multa strictețe. Insa medicii nu sunt de acord cu acesta severitate pe care parinții o au asupra copiilor. Mai mult, ei recomanda cateva sfaturi. In felul acesta, vei fi prietenul copilului tau, nu doar un parinte care are o…

- Oportunitate pentru gorjenii care vor sa dezvolte o afacere. O asociatie, in parteneriat cu Consiliul Judetean Gorj si Universitatea „Constantin Brancusi" din Targu Jiu, pune la bataie peste 11 milioane de lei pentru &nb...

- Afla cum sunt copiii dar si parintii care sunt nascuti in zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator si Pesti. Horoscop Varsator: 20 ianuarie – 18 februarie Horoscop Varsator: Copilul nascut in zodia Varsatorului: Un alt fel de tobe Copilul…

- Hotel Double Bed Bed Sleep Room Bedroom Asociatia Life Education for All ofera cazare gratuita pentru parintii cu venituri modeste (pana in 3000 de lei/familie) care vin la Cluj-Napoca pentru internare sau evaluare cu copiii lor bolnavi cronic. Doar in limita locurilor disponibile, pentru un pret modic,…

- In data de 01.02.2018, in jurul orei 10:15, Politia Municipiului Deva a fost sesizata de catre o femeie in varsta de 76 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in jurul orei 10:00, a primit in locuința doi barbati necunoscuti, care sub pretextul ca sunt instalatori și este necesara…

- Daca planuiți sa faceți marele pas pentru o viata in doi și vreți ca povestea voastra sa fie una de neuitat, treceți in weekend pe la Iulius Mall. Aici are loc Festivalul de nunti IM Marriage.

- Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa inceapa pe 17 septembrie si nu o saptamana mai devreme. 76,95% dintre persoanele care au raspuns unui chestionar al Ministerului Educatiei Nationale vor ca anul scolar viitor sa inceapa luni 17 septembrie 2018.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, spune ca va continua sa activeze in plan politic alaturi de "echipa din Guvern" si de PSD."Nu plec acasa, raman alaturi de colegii mei. Ma bucur ca am avut ocazia sa fac parte din Guvern si vreau sa le multumesc tuturor colegilor mei din minister…

- Poveste dureroasa TRAGEDIE… Nicoleta Botan, femeia ucisa de fostul sot, vineri, intr-o gradinita din Bucuresti, va fi inmormantata la Vaslui. Trupul neinsufletit al acesteia va ajunge astazi in oras si va fi depus la Capela Bisericii “Adormirea Maicii Domnului”. Parintii sunt socati de cele intamplate,…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Peste 300 de elevi dintr-o unitate de invațamant din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica. Vacanța prelungita pentru…

- Parintii isi infofolesc copiii pentru a-i ajuta sa faca fata intemperiilor naturii, insa combinatia dintre o haina groasa si un scaun de masina se poate dovedi o una cu adevarat periculoasa. Citeste si Cum sa treci cu bine peste iarna care tocmai s-a asternut afara. Sfaturi utile de la Politie…

- O eleva de 12 ani de la Soala Fundeni-Zarnesti a fost batuta cu bestialitate zilele trecute in microbuzul scolar care o transporta acasa. Un coleg de clasa a batut-o cu pumnii si picioarele fara ca vreunul dintre colegi sau soferul microbuzului sa intervina. Un singur coleg a avut curajul sa filmeze…

- Iata, asadar, 5 idei de afaceri care te pot ajuta sa faci bani acasa. Idei de afaceri #1. Lucrari de artizanat Daca iti place lucrul manual si esti priceput(a) in a crea bijuterii, decoratiuni interioare, obiecte din lut etc. ia in calcul posibilitatea de a vinde respectivele obiecte…

- Aproximativ 3.500 de nou-nascuti mor in fiecare an in Statele Unite din cauza unor cauze ce au legatura cu somnul. Printre acestea se numara sindromul de moarte subita infantila, sufocarea sau strangularea accidentala, au atras atentia specialistii.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca isi doreste o restructurare a Executivului pentru a reduce birocratia, numarul actual de ministere fiind prea mare, iar daca va intampina dificultati in coalitia de guvernare inseamna ca ”trebuie sa plece acasa”.

- Tudose anunța restructurarea: Vreau un guvern mai suplu. Daca nu am dreptate, plec acasa!, a spus premierul, marți seara, la Antena 3. El a menționat ca un Guvern cu 28 de ministere e cam mult și a precizat ca nu exista niciun ministru cu care nu poate lucra, cu ex ”Eu mi-aș dori sa inceapa cu 1. Ca-s…

- Omul de afaceri cere aleșilor locali un punct de vedere fața de poziția edilului in litigiul cu firma lui Dunca, care a investit la Muntele Mic aproape 5 milioane de euro. In solicitarea trimisa, Romeo Dunca enumera consecințele pe care le-ar suporta comuna Turnu Ruieni in urma deciziilor…

- Centrul de Afaceri de 50 de milioane de lei din Bartolomeu aduce noi probleme pentru Primaria Brasov. Firma care a abandonat santierul a facut lucrari de mantuiala si sunt necesare noi reparatii.

- In prag de Craciun, o familie a facut disperata un apel catre oricine poate ajuta la gasirea fiicei lor in varsta de 15 ani, care a disparut subit de acasa. Emanuela disparuse fara urma, iar fetita a fost data in urmarire si cautata cu disperare de toata lumea , conform observator.tv.ro . Astazi, politistii…

- Petrecere mare acasa la Jo! Nadir si-a luat fetita si viitoarea sotie si au mers in vizita la colega lui de scena. Artistul a fost tratat regeste de familia lui Jo: mama ei a pregatit mancare traditionala, iar tatal artistei a avut grija sa nu ii lipseasca nimic lui Nadir.

- A aparut o noua afacere cu brazii de Craciun: sunt livrati acasa, gata impodobiti. Astfel de afaceri au prins in marile orase, dar comezile vin din toata tara. Și in piețe este aglomeratie la cumpararea brazilor. Iar comerciatii au si oferte in rate.

- Politistii atrag atentia celor care merg, in aceasta perioada, la colindat, sa nu accepte invitatiile unor necunoscuti in casa, la petreceri sau la plimbari cu masina. Pentru a fi in siguranta, copiii ar trebui sa fie insotiti de adulti. Parintii, intrebati i pe copiii dumneavoastra cu cine vor merge…

- Tanarul din Galați care disparuse acum trei zile a fost gasit in București, noaptea trecuta. Un tanar de 19 de ani, din municipiul Galati, care era cautat de familie si de politisti, dupa ce, duminica seara, in urma unor certuri cu parintii, a plecat de acasa , iar de atunci nu se mai stie nimic de…

- Diana Constantin, una dintre cele mai ravnite concurente de la ”Insula Iubirii” a facut o gafa de toata frumusetea dupa ce a postat o fotogfrafie cu un buchet de flori imprumunat de pe Google! Dupa ce a intrat in gura rautaciosilor, Diana a simtit ca trebuie cumva sa-si gaseasca niste scuze pentru gestul…

- Un tanar de 19 de ani, din municipiul Galati, este cautat de familie si de politisti, dupa ce, duminica seara, in urma unor certuri cu parintii, a plecat de acasa, iar de atunci nu se mai stie nimic de el. Potrivit unor surse, inainte sa dispara, tanarul ar fi incercat sa se spanzure cu un cablu de…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat, luni, la protestele anunțate in intreaga țara, din partea magistraților, pe propunerile de modificare a Codului penal și de procedura penala. Senatorul spune ca nu i se pare normal ca magistratii sa protesteze fata de proiectele de modificare…

- In 2016, 30.497 de cupluri casatorite au ales sa divorteze, cei mai multi dintre ei dupa 10 si peste 20 de ani de casnicie, potrivit Institutului National de Statistica. Mai mult decat atat, doua treimi dintre divorturi au fost cu acordul partilor, restul fiind din cauza infidelitatii, alcoolismului…