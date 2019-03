Idei de afaceri: 3 exercitii utile care te vor ajuta sa gasesti inspiratie

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia TaurNativele zodiei Taur vor simti ca il prind pe Dumnezeu de picior. Dupa ce timp de multi ani au fost nevoiti sa traiasca avand multe lipsuri financiare, norocul incepe sa le surada in anul 2019. Este o perioada extrem de buna pentru ei pentru a-si gasi locul de munca dorit.…

- Varsta este de partea ta, ai in fața multe opțiuni din care nu știi foarte clar ce ar trebui sa alegi, iar timpul pare nelimitat. Alegerea unei cariere poate fi o alegere complicata atunci cand ești tanar, experiența este limitata, iar toate oportunitațile vin la pachet cu multe necunoscute.

- Concurenta pentru rent-a-car. Proprietarul unei agentii de turism a lansat, alaturi de un alt antreprenor, un serviciu de car sharing prin care proprietarii masinilor pot sa isi listeze masina pe platforma pentru a fi inchiriata.

- In calitate de partener coordonator al Proiectului SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a demarat procesul de inființare a celor 25 de start up-uri ale caror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare. In perioada 18 – 29 martie…

- Guvernul irlandez a anuntat luni ca va oferi companiilor mici si mijlocii care opereaza pe teritoriul sau intre 2.000 si 5.000 de euro pentru a face fata iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a carei data oficiala este programata pentru 29 martie, informeaza EFE. Ministrul irlandez pentru Întreprinderi,…

- Draftul Legii Bugetului de Stat afișat in urma cu o saptamana pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a starnit rumoare in randul tuturor celor interesați de programul Start-UpNation, in plina desfașurare (sesiunea de aplicații se inchide pe 12 februarie, la pranz). Pe scurt, in bugetul Ministerului…

