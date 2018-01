Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara ca in acest moment in Guvernul Tudose exista un conflict intre ministrul de Interne, Carmen Dan, si premier, mentionand ca "este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece". "Premierul are decizia vizavi de ministri,…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost vineri la Palatul Victoria, pentru a aduce raportul solicitat de prim-ministrul Mihai Tudose.STIRIPESURSE.RO va prezinta RAPORTUL AICI Premierul a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca i-a cerut sefului IGPR ca intr-o…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, nu respinge ideea organizarii unui al doilea referendum privind apartenenta tarii sale la blocul comunitar, el explicand ca tabara favorabila Brexit-ului ar iesi din nou castigatoare…

- Pentru eficientizarea actului de guvernare este nevoie de un Executiv cu mai puțin de 20 de ministere - a declarat aseara premierul, care ar dori sa comaseze și structurile din teritoriu ale ministerelor.

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța marți Antena 3.Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului…

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Vremurile de altadata, cand exista un singur sef la PSD, par sa apuna. „Antrenorul, cum ii spunem noi, seful partidului care are grija sa mearga si Parlamentul, si Guvernul, dar si partidul este astazi aici. Credeti-ne ca nu este simplu, cu domnia sa nu ai voie sa gresesti. Absolut deloc”, spunea Mihai…

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- Membrii tuturor Consiliilor de Administratie ale companiilor la care statul este actionar vor fi verificati luna viitoare, pentru a se vedea daca acestia au „au ajuns cum trebuie” in aceste posturi, a spus Dragnea, adaugand ca va fi verificata si activitatea acestora.

- Un consilier local din Moreni a inaintat executivului Primariei propunerea ca Municipiul Moreni sa redevina oras. Eugen Nicolae Rabaea, consilier din partea PNL, ar dori sa fie organizat un referendum cu intrebarea „Doriti ca Moreniul sa revina la statutul de oras?”.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, luni, ca romanii ar putea fi intrebati, in cadrul unui referendum, daca isi doresc ca Romania sa fie o monarhie, in contextul in care “tarile care au monarhii sunt tari dezvoltate”. Premierul Mihai Tudose a spus insa ca nu poate fi de acord…

- Scotia si alte entitati componente ale Marii Britanii trebuie sa aiba permisiunea de a beneficia de orice reguli speciale aplicabile Irlandei de Nord dupa Brexit, a declarat vineri sefa Partidului National Scotian și premierul provinciei, Nicola Sturgeon, potrivit DPA, preluata de Agerpres. Sturgeon,…

- Jurnalistul Cristian Pantazi de la HotNews.ro puncteaza intr-un editorial ca reinstaurarea prin referendum a mornarhiei in Romania are slabe șanse de reușita. ”Odata cu indepartarea (legitima sau nu, nu vom sti prea repede) a lui Nicolae din linia de succesiune a tronului a disparut orice posibilitate…

- Politicieni din orasul Londra, din Scotia si Tara Galilor militeaza fie pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana, fie pentru mentinerea apartenentei la piata comunitara si la uniunea vamala post-Brexit, insa premierul Theresa May a exclus aceste posibilitati. In schimb, de teama…

- Ideea de a face un referendum pentru anularea votului mixt este greșita, nedemocratica și antieuropeana. De aceasta parere este deputatul PDM, Sergiu Sirbu, care a declarat intr-un interviu pentru Tribuna.

- Reprezentantii Partidului Democrat din Moldova califica initiativa societatii civile privind initierea unui referendum de anulare a sistemului electoral mixt ca fiind un nonsens juridic. Purtatorul de cuvant al formatiunii, Vitalie Gamurari, sustine ca este paradoxal ca aceasta initiativa vine din partea…

- Partidul Comunistilor sustine ideea lansata de mai multe organizatii ale societatii civile, privind initierea si desfasurarea la nivel national, pana la alegerile parlamentare din 2018, a unui referendum pentru anularea legii prin care s-au facut modificari la Codul Electoral si s-a introdus sistemul…

- Un grup de parlamentari pro-independenta din Scotia a inaintat o motiune in care indeamna la recunoasterea internationala a votului din parlamentul catalan pentru independenta fata de Spania, punand presiune pe liderul Scotiei sa aprobe acest demers, informeaza joi agentia de presa Reuters, potrivit…

- "Orice s-ar crede cu privire la Catalonia, este o greșeala sa incarcerezi lideri aleși (prin vot) și acest lucru trebuie condamnat de toți democrații", a scris aceasta pe contul sau de Twitter. "Dezacordul asupra viitorului Cataloniei este politic. El ar trebui rezolvat pe cale democratica, nu plasand…

- Premierul scoțian Nicola Sturgeon a condamnat plasarea in detenție provizorie, joi, de catre justiția spaniola, a opt membri ai guvernului catalan destituit de Madrid dupa proclamarea unilaterala a independenței de catre Catalonia, informeaza AFP. "Orice s-ar crede cu privire la Catalonia,…

- Potrivit site-ului web al parlamentului scoțian, moțiunea indeamna 'comunitatea internaționala sa recunoasca votul parlamentului catalan pentru o Republica independenta Catalonia'. Moțiunea a fost semnata de 21 dintre cei 63 de parlamentari ai Partidului Național Scoțian care conduce guvernul…

- Un grup de parlamentari pro-independența din Scoția a înaintat o moțiune în care îndeamna la recunoașterea internaționala a votului din Parlamentul catalan pentru independența fața de Spania, informeaza joi Reuters citata de Agerpres. Parlamentarii scoțieni fac astel o presiune…

- Fl. Tanasescu Daca, atunci cand vine toamna, este opțional sa-ți acoperi…. inima cu ceva, la vreme de iarna, este obligatoriu sa folosești anvelope de iarna. Chiar daca ninge in luna august ! Acum, cand gheața sau zapada s-au instalat deja pe unele porțiuni de drum din județ și din țara, se naște intrebarea…

- Partidul catalan pro-independenta Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va participa la alegerile regionale anticipate de la 21 decembrie, potrivit unui anunt facut luni dupa demiterea de catre Madrid a conducerii Cataloniei si dizolvarea parlamentului acestei regiuni, relateaza Reuters. 'Participarea…

- Sute de mii de susținatori ai unitații Spaniei au ieșit duminica pe strazile din Barcelona intr-una dintre cele mai mari demonstrații ale așa-numitei 'majoritați tacute', in contextul masurilor luate de liderii politici catalani pentru independența regiunii din nord-estul Spaniei. Premierul…

- Premierul spanion Mariano Rajoy a demis guvernul catalan și a convocat alegeri anticipate pentru ziua de 21 decembrie. Cel mai recent sondaj realizat in Catalonia arata ca forțele politice pro-independența pierd teren.Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1000 de persoane din toata Catalonia,…

- Mii de spanioli s-au adunat, sambata, intr-una dintre pietele din Madrid pentru a protesta impotriva independentei Cataloniei, sustinand unitatea Spaniei, la o zi dupa ce Parlamentul regional catalan a adoptat o declaratie de independenta, relateaza ABC News.

- Romania reactioneaza oficial la situatia din Catalonia si iși reafirma "sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Spaniei".Vezi si: Premierul spaniol, Mariano Rajoy, anunta dizolvarea Parlamentului catalan si convocarea de alegeri in regiune pe 21 decembrie "Respingem…

- Italia ”nu (recunoaste) si nu va” recunoaste proclamarea independentei Cataloniei, a anuntat vineri seara ministrul de Externe Angelino Alfano, relateaza The Associated Press. Alfano a condamnat ferm declaratia de independenta a Parlamentului regional catalan, pe care a catalogat-o drept un ”un gest…

- Incepe nebunia in Spania! Parlamentul de la Barcelona a votat, vineri, o declarație prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania. Decizia a fost luata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva și doua abțineri. Senatul spaniol l-a autorizat vineri pe premierul Mariano Rajoy sa conduca…

- Secesionistii catalani au votat pentru independenta, in Parlamentul din Barcelona, cu un scor de 70 „pentru“, 10 „impotriva“ si doua abtineri. Pe de alta parte, premierul spaniol, conservatorul Mariano Rajoy, a primit din partea Senatului de la Madrid permisiunea de a destitui Guvernul regional al Cataloniei,…

- Secesionistii catalani au votat pentru independenta, in Parlamentul din Barcelona, cu un scor de 70 „pentru“, 10 „impotriva“ si doua abtineri. Decizia Parlamentului regional vine in conditiile in care seful guvernului spaniol, conservatorul Mariano Rajoy, a cerut vineri in Senat permisiunea de a-l destitui…

- Daca se pierd libertatea și independența naționala, și noi suntem pierduți - a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, la o festivitate de comemorare a revoltei anticomuniste din 1956 organizata la Budapesta, relateaza MTI. Premierul ungar a afirmat cu acest prilej, referitor la revoluția…

- Sambata, 21 octombrie 2017, la Hotel Caro din București, a avut loc Adunarea Generala a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), unde s-au reunit peste 800 de delegați din toata țara, reprezentanți ai organizațiilor membre CNMR. Presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, a vorbit, la…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a dat asigurari omologului sau spaniol, Mariano Rajoy, ca Regatul Unit nu va recunoaste declaratia de independenta a Cataloniei, a facut cunoscut marti un purtator de cuvânt al Downing Street, în timp ce în Spania continua criza între Madrid…

