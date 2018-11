Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez Mark Rutte a respins vineri ideea unei armate europene, propusa de presedintele francez Emmanuel Macron si sustinuta de cancelarul german Angela Merkel, informeaza site-ul cotidianului Daily Express.

- Franta a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), reprezentativa Germaniei, intr-un meci din Grupa I a Diviziei A a Ligii Natiunilor.Au marcat Griezmann '62 si '80, respectiv Kroos '14 (p), scrie news.ro. Franta are sapte puncte din trei meciuri si conduce in clasament.…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Primul meci al zilei este cel dintre Slovacia și Cehia. Gazdele au obținut rezultate foarte bune in fața propriilor fani, necunoscand infrangerea in ultimele noua partide. Nu doar atat, dar Slovacia a inscris de cel puțin trei ori in cinci din acele noua partide…

- In ultima saptamana a lunii septembrie, Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava a fost gazda pentru patru delegații de elevi și profesori din Franța, Germania, Polonia și Olanda, in cadrul unui proiect ERASMUS+, ce vizeaza tipuri de energii, inovațiile din acest domeniu, energii ...

- La finalul lunii septembrie a avut loc la Timișoara a treia intalnire a proiectului Open Virtual Mobility. Gazda a fost Universitatea Politehnica Timișoara, partener al proiectului, care a organizat intalnirea in cadrul Centrului de ID/IFR și e-Learning al universitații. Au participat 20 de…

- Selectionata de fotbal a Germaniei a invins reprezentativa statului Peru cu scorul de 2-1, duminica, la Sinsheim, intr-un meci amical. La trei zile dupa egalul cu campioana mondiala Franta, 0-0, in Liga Natiunilor, echipa antrenata de Joachim Loew a fost condusa de sud-americani prin golul…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 2059 locuri de munca vacante, la aceasta data, dupa cum urmeaza: 1) Austria – 300: 100 chelneri, 100 bucatari, 100 cameriste. NOTA: pentru locurile de munca din domeniul hotelier se solicita limba germana si/sau…