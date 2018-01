Stiri pe aceeasi tema

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- Calin Popescu -Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii 'despre aceasta dorinta si despre solutii'.…

- "Astazi (marti - n.r.), am avut o intrevedere cu presedintele PSD, care m-a informat cu continutul discutiilor din CExN (n.r. - al PSD). (...) Fac un apel colegial la cei din PSD, in calitate de parteneri de coalitie, care sunt framantati de evolutiile politice si de viitor, sa se concentreze cu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat,marti,ca avut o intrevedere cu Liviu Dragnea, care l-a informat cu privire la discutiile purtate, luni, in sedinta CEX PSD, liderul ALDE, cerandu-le colegilor din PSD sa renunte la ”discutii nefolositoare” si sa se preocupe de agenda cetateanului.

- Tariceanu ii cere premierului Mihai Tudose sa vina sa discute despre restructurare in coaliție. El a facut referire la informațiile neoficiale din ședința CEX, in care premierul ar fi spus ca nu poate face performanța conducand un Trabant. ”Intai trebuie sa inveți sa conduci Trabantul, și apoi sa te…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului. "Astazi (marti -…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca va propune modificarea procedurilor de achiție in domeniul inzestrarii Armatei. Liderul ALDE dorește stabilirea unui offset (producerea pe plan local a echipamentelor achiziționate) de 80% in contractele de achiziții, spre deosebire de felul…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a marturisit jurnalistilor ca nu are informatii referitoare la o eventuala restructurare a Guvernului, formula guvernamentala fiind convenita in cadrul protocolului semnat de coalitie. Desi a sustinut ca nu va comenta zvonurile aparute in presa, seful Senatului…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit la Guvern cu 19 presedinti de Consilii Judetene, care, oficial, au venit la Bucuresti pentru a participa la ceremonia de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale. De partea cealalta, Liviu Dragnea s-a intalnit cu Calin Popescu Tariceanu, cu…

- Euroaleasa Norica Nicolai, președintele Consiliului Național al ALDE, partenerul PSD la guvernare, susține ca partidul condus de Calin Popescu Tariceanu nu ar fi dispus sa cedeze vreun minister in caz de restructurare. ”Oricum, este, dupa parerea mea, nevoie de o regandire a formulei de administrare…

- Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, spune la RFI ca in opinia sa este nevoie de "o regandire a formulei de administrare a Guvernului". Europarlamentarul atrage atentia ca exista "ministere pe care practic populatia nu le cunoaste". Ea declara ca formatiunea sa nu este dispusa sa…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului Apelor si Padurilor. Intrebat la finalul Comitetului Executiv National al PSD cand va trimite la Cotroceni propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizand ca o va propune la CExN-ul de la Iasi, care va avea loc...

- Vicepresedintele PSD Rovana Plumb a declarat luni ca in sedinta Comitetului Executiv National al partidului se va lua doar o decizie cu privire la un nou ministru al Apelor si Padurilor si ca nu este momentul sa se discute despre o restructurare a Guvernului. "Am vazut in mass-media ca…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan a declarat, luni, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca este nevoie de o restructurare totala a administrației centrale și implicit a Guvernului. ”Eu am niște probleme guvernamentale la nivelul județului Vrancea, și de aceea am mers la Palatul Victoria”,…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni, la sediul PSD ca este nevoie de o restructurare totala a administrației centrale și implicit a Guvernului. Anunțul vine dupa intalnirea cu premierul Mihai Tudose, care a avut loc la Palatul Victoria in aceasta dimineața.„Vreau sa ințelegeți…

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe premierul Mihai Tudose ca vrea sa „bage pumnul in gura” pietei libere cu ajutorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a vorbit vineri despre un mandat de ascultare si urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft.

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Decizia privind legea Casei Regale nu trebuie luata de premierul Mihai Tudose, transmite un lider important al PSD. Nicolae Badalau, numarul doi din partid, îl avertizeaza pe prim-ministru ca este seful Guvernului sustinut de PSD, si nu presedintele întregului partid. …

- Dupa un an de activitate, Igor Dodon a susținut o conferința de presa în care s-a laudat cu rezultatele activitații „fructuoase”. Dodon spune ca nu a reușit sa-și îndeplineasca promisiunile din campania electorala, pentru ca ar fi fost împiedicat de catre actuala guvernare.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Arad, ca proiectul pe care l-a initiat privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale a primit aviz favorabil din partea Guvernului si va intra, saptamana viitoare, in procesul legislativ.Aflat in vizita la Arad,…

- Marius Mitrus este si consultant strategie, cu atributii de consiliere a conducerii executive a BNR. In locul sau, Ministerul Energiei propune pe Nicoleta Viorica Soisun, care a fost angajata la Cancelaria fostului premier Calin Popescu Tariceanu, dupa doi ani in care a muncit pe functia de casiera…

- Proiectul de lege propus Parlamentului de catre președinții celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, arunca literalmente in aer Casa Regala. O transforma intr-o instituție de interes public, finanțata de la bugetul statului. Și care, in acest scop, prezinta Guvernului rapoarte…

- Pomul de Craciun al Guvernului a fost instalat în spatele Palatului Național, în zona havuzului. Muncitorii spun ca acesta a fost adus și instalat aseara, dar nu se cunoaște când va fi împodobit. Solicitat de IPN, serviciul de presa al Guvernului a spus ca toate informațiile…

- Deputatul independent Victor Ponta opineaza ca mitinguri face "Opoziția sau un grup de oameni care se lupta cu Puterea" și le transmite "infierbantaților" din conducerea PSD sa asculte macar de "opinia raționala" a președintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, și sa opreasca…

- Fostul premier Victor Ponta saluta poziția liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a declarat ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare.Tariceanu, lovitura NEAȘTEPTATA pentru PSD: 'Nu cred…

- Presa internationala scrie, sambata, despre protestele care au avut loc in Capitala, dupa decizia primariei de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei.“Protestatarii romani opresc construirea unui targ de Craciun in locul manifestatiilor anticoruptie”, noteaza Reuters, adaugand ca…

- "Situatia oricum este deosebit de grava pentru ca nu-i vorba numai despre un membru al Guvernului este vorba despre Ministrul Afacerilor Interne si membru al CSAT, iar descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in…

- "Comunicatul spune ca procurorul poate sa ancheteze eventuale fapte penale savarsite inainte sau in timpul adoptarii unei hotarari de guvern. Eu, cu ochii mei de jurist si cu experienta pe care o am, cred ca e foarte simplu. (..) Comunicatul nu spune ca procurorul poate sa ancheteze imprejurari,…

- Liderul senatorilor ALDE, Ionuț Sibinescu, a declarat, marți, pentru EVZ, ca formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu nu a luat o decizie privind organizarea unui miting de susținere a Guvernului și ca așteapta o discuție cu PSD pe aceasta tema. Conducerea PSD a decis, vinerea trecuta, la Baile…

- CCR e in pronuntare pe "cazul Belina" Foto: Arhiva. Judecatorii Curtii Constitutionale au ramas în pronuntare asupra sesizarii presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, referitoare la ancheta DNA legata de modul în care au fost adoptate în Guvern hotarârile…

- Viktor Orban a promis duminica sa-si transforme tara in mod „ireversibil“ in noul mandat de patru ani la conducerea Guvernului ungar, un mandat care urmeaza sa fie consfintit la alegerile parlamentare din primavara anului viitor.

- Comunicat. Conducerea CET Arad si CET Hidrocarburi solicita de urgenta sprijinul Guvernului, intr-o situatie extrem de delicata. Datoriile acumulate au ajuns intr-un punct in care este in pericol iminent sistarea...

- Numarul persoanelor care au protestat miercuri seara in Piața Victoriei fața de adoptarea ordonanței de urgența privind modificarile fiscale a ajuns la peste 1.500, manifestanții aruncand cu suluri de hartie igienica spre cladirea Guvernului. Protestatarii s-au strans pentru a doua oara in fața sediului…

- Scandal total intre primii doi oameni din stat. Dupa declaratiile dure ale lui Klaus Iohannis care a criticat dur revolutia fiscala a Guvernului, dar si viitoarele legi pe justitie, a venit randul lui Calin Popescu Tariceanu. Acesta l-a contrat dur pe seful statului.Vezi si: Klaus Iohannis…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca in privința pachetului de masuri fiscale nu da sfaturi Guvernului și a subliniat ca nu știe daca "cursa contra-cronometru este cea mai productiva". "Eu nu dau sfaturi Guvernului, dar am facut o constatare. Cred,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj voalat Guvernului pe controversa iscata dupa amanarea repetata a sedintei de Guvern in care trebuia sa fie luat in discutie proiectul modificarilor fiscale. Desi sustine ca este intru totul de acord cu masurile propuse in cadrul coalitiei,…

- La circa 2 saptamani dupa ce au inceput un protest prin purtarea de banderole albe la brate, fara niciun rezultat, medicii din familie, reprezentanti ai pacientilor si ai societatii civile – in total circa 20 de persoane – au pichetat, joi, Prefectura judetului Arad, intre orele 11.00…

- Seful statului arata in cererea de reexaminare transmisa presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ca Legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916 - 1918) si Centenarul Marii Uniri are ca scop instituirea unor distinctii nationale comemorative sau aniversare, precum…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, la postul de televiziune Antena 3, ca nu va accepta ca DNA sa faca Guvernul, el precizând ca nu este pentru compromisuri în aceasta chestiune, în caz contrar preferând sa iasa din politica. Calin Popescu-Tariceanu…

- Lupta de putere nu s-a încheiat dupa alegeri, afirmat joi presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la Antena 3. „Cei care au pierdut alegerile nu sunt mulțumiți și continua sa zdruncine prin diversiunile lansate în spațiul public legate de sistemul de impozitare,…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, liderii coalitiei de guvernare PSD-ALDE, s-au intalnit, vineri, la ora 10:00, pentru a discuta situatia ministrului ALDE pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie. DNA a cerut inceperea urmaririi penale pe numele lui Ilie, iar premierul Mihai Tudose doreste…

- Sedinta coalitiei PSD-ALDE a inceput la ora 10.00, pentru a discuta soarta portofoliului lui Viorel Ilie. Cei trei ministri demisionari, Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc, nu au renuntat la decizia de a parasi guvernul, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. In sedinta de…

- Conducerea PSD s-a reunit ieri dupa amiaza la sediul central al partidului din Aleea Kiseleff, pentru a discuta solicitarea premierului Mihai Tudose de remaniere a Guvernului. Dupa discuții care au durat mai mult de cinci ore, trei miniștri au demisionat: Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc.…

- Marian Neacșu, secretarul general al PSD, a spus, inaintea ședinței decizise din PSD, ca ieșirea de la guvernare a social-democraților nu este o soluție de luat in calcul pentru partid. „In momentul acesta nu e nicio decizie luata. Vor fi discuții foarte serioase și foarte aplicate in CEx asupra caii…

- Azi se decide soarta Guvernului. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis premierului ca nu e de acord cu revocarea lui Viorel Ilie, ministrul pentru relatia cu Parlamentul. In schimb, Mihai Tudose e hotarat sa nu fac nicio concesie: ori vor pleca totii ministrii cu probleme penale, ori va…