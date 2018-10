Stiri pe aceeasi tema

- • ,,Va asiguram ca cititul nu ingrasa” Incepand de din aceasta saptamana, daca veti trece pe strada Parang, nr. 26, pe gardul bisericii ,,Sf. Dumitru” veti observa un raft cu carti. Este vorba de ,,Biblioteca de la strada” pusa la dispozita trecatorilor la initiativa preotului Romeo Ene, profesor de …

- “Cititul nu ingrasa! Hotii nu citesc, cititorii nu fura!”, acestea mesaje se gasesc pe gardul unei bisericii din Buzau, unde preotul paroh al lacasului de cult a infiintat o minibibilioteca in aer liber. Cartile au fost donate de enoriasi, iar cei interesati pot imprumuta volumele.

- Cicliștii din Horodiște iși pot lasa bicicletele in siguranța atunci cand merg la biblioteca. Recent, aici a fost instalat un suport de parcare a bicicletelor. Iar utilizatorii pot lasa cu incredere bicicletele, incuindu-le cu lacat. ”Multi utilizatori se deplaseaza spre biblioteca din diferite colturi…

- Biblioteca Municipala Lugoj și-a imbogațit colecția de carte cu cateva volume despre Revoluția Romana din Decembrie 1989. Carțile au fost donate bibliotecii lugojene de catre Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989, prin Centrul Regional de Cercetare si Comunicare, care a fost inființat,…

- Compania Clever Taxi a anuntat ca a inițiat o plangere formala la Comisia Europeana cu privire la inițiativa Primariei Bucuresti de a interzice accesul liber la aplicațiile de tip agregator. “Decizia PMB de a supune la vot regulamentul cadru de organizare și executare a activitații de taxi in Municipiul…

- Municipalitatea incepe demersurile pentru construirea unei gradinite moderne in Parcul Marghiloman din Buzau, in vecinatatea Bisericii „Sfantul Toma”. Aceasta constructie va fi realizata de anul viitor cu fonduri europene.

- Potrivit unor luari de opinie, in presa buzoiana a anilor ’20-’30, se acreditase ideea ca fenomenul prostitutiei se simtea ca la el acasa. Cind venea vorba cine sa rezolve problema, autoritatile vorbeau in dodii si aruncau pisica in ograda vecinului. Sau, ma rog, prostituata!…

- Preotul Vasile Nartea s a nascut pe 6 martie 1913, in satul Cotu Ciorii, judetul Buzau, din parintii Tatu si Ileana. Scoala primara a absolvit o in satul natal, seminarul teologic l a urmat la Buzau, iar facultatea de teologie, la Cernauti. Pe 8 mai 1937 s a casatorit cu Laurentia Aldea, din comuna…