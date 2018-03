Idee de afacere: De la dragostea pentru pisici, la o afacere online cu produse personalizate pentru iubitorii felinelor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat propunerea de procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis pentru programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, in care este propusa organizarea unui targ național cu participare gratuita și cheltuieli suportate…

- „Deși PNL a reușit sa promoveze in Parlament legea prin care antreprenorii puteau evita deplasarile istovitoare efectuate trimestrial la sediul regional ANAF, prin trecerea administrarii obligațiilor fiscale la nivel județean, iata ca implementarea acestor masuri de la 1 aprilie nu va fi posibila! Din…

- Cu siguranta fiecare dintre noi s-a gandit la un meoment dat la ideea de a lansa o afacere online, insa dat fiind faptul ca vorbim despre un domeniu din ce in ce mai competitiv, multi oameni renunta la ideea de a mai lansa un proiect online. Daca ai luat totusi decizia de a merge mai departe, este esential…

- Antreprenorii din domeniul construcțiilor pot aplica la LH Accelerator, un program global, cu o durata de 6 luni, care face legatura dintre start-upurile din acest sector cu specialiști din industrie.

- ”Site-ul ANAF pe care il utilizau de obicei zeci de mii de persoane zilnic este de mai multe zile in mentenanța. Situația este absurda in condițiile in care instituția a avut un credit de 91 de milioane de dolari de la Banca Mondiala, bani ce erau destinați reformarii sistemului IT din ANAF și transformarii…

- Principalul suspect in cazul agresiunii produse sambata intr-un autobuz al liniei 178 din Bucuresti, unde un barbat a fost taiat la o mana cu un cutter, a fost prins in cursul serii, potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei, citati de news.ro.Barbatul suspect are 41 de ani. "La…

- Esteto.ro, magazinul online cu produse beauty fondat de catre Octavian și Elena Jomir în 2013, devine marketplace începând cu luna martie a acestui an, în urma unei investiții totale de 50.000 de euro. În…

- Azi, la orele 10,30, la sala de conferințe a Consiliului Județean Teleorman reprezentanți ai mediului de afaceri din județ participa la seminarul de prezentare a oportunitaților antreprenoriale oferite prin proiectul cu finanțare nerambursabila ”Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” Antreprenorii…

- ♦ Prezenta hipermarketurilor sau a supermarketurilor in malluri este benefica pentru ambele parti, atat chiriasi, cat si dezvoltatori. Pe de o parte, mallul beneficiaza de traficul asigurat de magazinul alimentar, in timp ce retailerii au avantajul unor investitii mai mici.

- INSCRIERE CLASA 0. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 si 9 martie), pana la ora 18,00, au fost completate…

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Republica Elena, a facut un apel la sprijinul Romaniei pentru a interveni pe langa autoritatile turce pentru eliberarea din inchisoare a doi militari greci arestati la inceputul lunii martie, potrivit Agerpres. Oficialul grec, aflat in vizita la Bucuresti, a avut…

- Anda si Dragos Corbu sunt doi tineri din Bucuresti care, au lansat un magazin online dupa nasterea primului copil. Dorinta de-a gasi cele mai bune lucruri pentru siguranta copilului lor si experienta pe care au avut-o in identificarea acestora i-a determinat pe sotii Corbu sa gaseasca solutii pe care…

- 67% dintre femeile din Romania viseaza sa detina propria afacere, dar numai 10% au incredere ca isi pot pune in practica ideea, potrivit unei analize realizate de Metro, care urmareste experientele femeilor care detin afaceri. In plus, 47% dintre romance considera ca femeile pot fi tratate nedrept…

- Doi investitori romani si un fost executiv de multinationala din Marea Britanie s-au asociat recent intr-un startup fondat in Bucuresti care propune proprietarilor de apartamente randamente mai bune din inchirieri, prin reamenajarea locuintelor si ofertarea (listarea) lor pe platforme precum Airbnb…

- „Prin aceasta ferma, careia ne-am dedicat complet, am descoperit ca agricultura este un hobby grozav. Este adevarat ca dupa o vreme realizezi ca nu mai ai deloc timp liber, dar, in mod paradoxal, acest lucru te relaxeaza. Natura iși face numarul. “ In ultimii ani oamenii, in special cei din marele orașe,…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- BMan, singurul magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare pe masura barbaților din România, a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fața de anul anterior. Creșterea business-ului BMan s-a datorat investițiilor…

- Krisztina Grosz, o femeie de afaceri din Ungaria, a adus de curand in Romania franciza unei afaceri cu produse premium pentru slabit, Toman Diet. Antreprenoarea a deschis un magazin in Bucuresti in urma unei investitii de 350.000 de euro si estimeaza o cifra de afaceri de 100.000 euro lunar.…

- Elevii din Vrancea au facut o petiție online prin care cer suspendarea orelor de curs in zilele cu vreme severa, documentul strangand pana acum peste 1.600 de semnaturi. Petiția online se intituleaza ”Inchiderea școlilor in județul Vrancea” și a strans pana acum 1.631 de semnaturi „Am creat aceasta…

- Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu apare pe tabelele din ultimul dosar penal al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, cum ca ar fi incasat cateva sute de mii de euro cash de la rețeaua de evaziune cu produse petroliere, scrie Romania Libera. Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu, apare…

- Antreprenorii debutanti au infiintat in luna ianuarie 199 de SRL-D-uri, numarul total al acestui tip de societati ajungand la 44.374 la nivelul intregii piete, din 2011 pana in prezent, potrivit datelor Registrului Comertului. Domeniile campioane la numarul de SRL-D-uri sunt constructiile,…

- Terenurile cu gazon artificial sintetic au devenit tot mai populare la nivel global de-a lungul timpului. Acest lucru se intampla deoarece acestea ofera nenumarate avantaje, printre care durabilitate, calitate si minima intretinere. Pe langa aceste avantaje considerabile un teren cu gazon…

- Antreprenorii interesati sa-si perfectioneze tehnicile de vanzare pot participa gratuit la o noua serie de cinci cursuri online, sub forma de webinarii sustinute de specialisti din agentiile partenere Google. Cursurile online dureaza o ora iar fiecare sesiune are alocate 20 de minute pentru intrebari…

- Vrancenii care vor sa invețe cum sa iși dezvolte o afacere și chiar sa primeasca fonduri nerambursabile pentru ideea lor se pot inscrie la cursurile de antreprenoriat realizate prin proiectul „DREAM - Dezvoltare Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala”. Proiectul…

- Un magazin online pentru copii a introdus plata cu Bitcoin pentru produse precum jucarii, carucioare si biberoane, a anunțat compania. "Iniţial nu am crezut că merită să investesc timp şi resurse implementând această metodă de plată, crezând că…

- Antreprenorii interesați sa-și perfecționeze tehnicile de vanzare online se pot inscrie gratuit incepand de azi, 21 februarie 2018, la o noua serie de cinci cursuri online, sub forma de webinarii susținute de specialiști din agențiile partenere Google. Cursurile dureaza o ora iar fiecare sesiune are…

- Ultimii ani au demonstrat ca printre cele mai cumparate produse online nu sunt doar hainele și electronicele și electrocasnicele, ci și carțile. Retailerii prezenți pe acet segment au inregistrat creșteri pe mai multe categorii, intre care Beletristica și Dezvoltare personala.

- Cu siguranța, plantațiile pomicole pot fi rentabile și afacerile din acest domeniu pot fi de mare succes! Reprezinta una din modalitațile cele mai eficiente de punere in valoare a fondului funciar. Sistemele moderne, superintensive, asigura profituri mari chiar și la suprafețe mici. Unul din avantajele…

- Modul invechit prin care firmele mici de cartier iși faceau reclama, cunoscutul "din gura-n gura", a apus, și asta pentru ca a venit era tehnologiei, in care daca nu ești prezent in lumea virtuala, de fapt nu mai exiști, scrie libertatea.ro.

- Daniel Mereuța, director general Optima: “Anul acesta investim in digitalizare și eficientizarea proceselor in companie” Compania de outsourcing cu capital majoritar romanesc, Optima, a realizat afaceri de peste 16 milioane de lei in 2017, cu 20 de procente mai mult decat in anul precedent. “Este al…

- CSM BUCUREȘTI-ROSTOV IN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport - VIDEO Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul…

- Crearea unui mediu de afaceri favorabil și atractiv atat pentru investitorii locali, cat și pentru cei straini, crearea comisiilor sectoriale, precum si promovarea unui dialog constructiv intre Ministerul Economiei și Infrastructurii au fost principalele subiecte de discutie in cadrul

- Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care arata consumul populatiei, au crescut cu peste 10% anul trecut, iar pe zona de online avansul a depasit 30%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul, serie bruta, in anul 2017, comparativ cu anul 2016 a inregistrat o crestere cu 10,7% datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+13,2%), comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+12,4%)…

- Bianca Tudor facea parte, la 22 de ani, din boardul de management al unei organizatii internationale si, in 2012, se alatura unui proiect al Comisiei Europene - "Equality Pays Off" - desfasurat atat in Bucuresti, cat si in Viena. "Angajata fiind deja de sapte ani in companii multinationale,…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- El a spus ca institutia a prevazut in buget o suma intre 200.000 si 300.000 de euro pentru ambele proiecte, informeaza AGERPRES. Citeste si Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei: "Transferul contributiilor sociale ne-a dat peste cap" Chiritoiu a explicat cum se vor…

- Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii investitorii cu privire la incheierea contractului de transport titei, gazolina si condensat cu OMV Petrom S.A. Bucuresti. Potrivit unei informari a Conpet, serviciile de transport urmeaza a fi prestate in temeiul acestui contract incepand cu 01.02.2018.Obiectul…

- Problemele dintre Radu Sirbu, fost component „Ozone”, și șoția lui, i-au facut pe cei doi sa se gandeasca la desparțire. Cu toate astea, aceștia au trecut peste tensiuni și au luptat pentru casnicia lor. Radu Sirbu și soția lui au vorbit in direct la tv, despre certurile dintre ei și despre cum au…

- DIGI SPORT LIVE CSM BUCURESTI GYOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE. CSM Bucuresti si Gyor s-au reintalnit si sezonul trecut, cand maghiarele au cucerit si trofeul. DIGI SPORT transmite CSM BUCURESTI GYOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE. DIGI SPORT LIVE CSM BUCURESTI GYOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Din cele…

- Patronii restaurantului ”Off the Wall” din Cluj-Napoca, doi canadieni, au anunțat ca pun lacat pe afacere, fiind afectați de schimbarile de taxe. Oliver Ryffel are 40 de ani, a deschis restaurantul, în 2014, alaturi de un prieten. ”Off…

- Reprezentantii mediului de afaceri, ai ONG-urilor, de la Camerele de Comert si institutii de invatamant superior din cele patru judete ale Regiunii Vest s-au intalnit in premiera, la Palatul Administrativ din Timisoara, pentru a discuta in cadrul unei noi structuri, infiintata de curand de Ministerul…

- O fabrica de haine, inscriptionate cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele ar fi fost comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare.

- Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorge Ștefan – “Pinalti” – cel care ar fi formulat la DNA denunțul impotriva președintelui CJ, Neamț, Ionel Arsene – și omul de afaceri Adrian Porumboiu s-ar fi intalnit cu Arsene intr-un restaurant din București, iar acolo i-ar fi oferit bani acestuia din urma, pentru…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- In cel de-al doilea joc disputat in tot atatea zile, in Sala „Timotei Cipariu”, Volei Alba Blaj a invins Penicilina Iasi, scor 3-0 (25-12, 25-20, 25-11), meci in care formatia din „Mica Roma” a fost considerata oaspete. Cele doua echipe au convenit sa dispute in devans partida contand pentru etapa a…