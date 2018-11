Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei evaluari pe o perioda de 3 ani la nivel internațional a activitații educaționale internaționale a Colegiului Tehnic Mihai Viteazul Oradea și dupa o perioada de un an ca observator, acesta a devenit, incepand cu data de 15.09.2018, membru al organizatiei internaționale Platform…

- Anul trecut, Elvetia s-a situat pe primul loc, pentru al noualea an consecutiv, dar clasamentul pe 2018 se bazeaza pe o metodologie diferita. Anul acesta, metodologia reflecta mai bine viitoarea disponibilitate pentru concurenta, cum ar fi cultura antreprenoriala, generarea ideilor si numarul de…

- Preturile la locuinte in Romania au urcat cu 3,1% in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a treia mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Presedintii si reprezentantii celor 12 state participante la Initiativa celor Trei Mari (I3M) și-au incheiat, marți, cele doua zile de intalniri și dezbateri și au hotarat care sunt obiectivele privind dezvoltarea economiei, intarirea coeziunii UE si imbogatirea legaturilor trasatlantice. (Descarcați…

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…

- Liderii celor 12 state care fac parte din Inițiativa celor Trei Mari se reunesc luni și marți la București pentru a discuta probleme legate de dezvoltarea economica a statelor din regiunea Europei Centrale si de Sud-Est. Inceputa in urma cu trei ani, Initiativa celor Trei Mari a pornit ca un proiect…

- Romania a inregistrat in trimestrul doi din 2018 cel mai semnificativ avans al economiei din UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, Produsul Intern Brut…

