I.D. Fest deschide înscrierile pentru ediția XX Festivalul de teatru bacauan I.D. Fest, organizat sub egida Asociației Ingenious Drama Festival, a dat startul inscrierilor pentru cea de-a XX-a ediție. Trupele de teatru se pot inscrie pana pe 22 iunie, pe site-ul festivalului: idfest.ro. I.D. Fest este cel mai mare festival de teatru pentru tineri din Romania, organizat in intregime de adolescenți. Aceștia […] Articolul I.D. Fest deschide inscrierile pentru ediția XX apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

