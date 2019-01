Stiri pe aceeasi tema

- Nume de excepție ale picturii romanești se reunesc pe 15 ianuarie 2019, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, intr-o expoziție al carei vernisaj va avea loc in Sala Mare a Institutului Cultural Roman, cu...

- Alegerile europarlamentare vor fi un test pe care cetatenii romani il vor da in acest an pentru a confirma sustinerea lor pentru o Romanie europeana, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la finalul unei intrevederi avute, joi, cu ambasadorul francez in tara noastra, Michele Ramis, si ministrul…

- Alegerile europarlamentare vor fi un test pe care cetatenii romani il vor da in acest an pentru a confirma sustinerea lor pentru o Romanie europeana, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la finalul unei intrevederi avute, joi, cu ambasadorul francez in tara noastra, Michele Ramis, si ministrul pentru…

- Muzeul Municipiului București va invita marți, 13 noiembrie 2018, ora 17.00, la Palatul Suțu, sa participați la vernisajul expoziției „Publicațiile de banda desenata ale Muzeului Municipiului București”. Cu aceasta ocazie, organizatorii vor anunța și deschiderea primei biblioteci publice de benzi desenate…

- Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in Educatie, Asociatia "Sprijinirea Integrarii Sociale", Asociatia "Funky Citizens" si Asociatia "SOS Satele Copiilor" sunt castigatoarele unui apel de proiecte destinat societatii civile implicate in sustinerea drepturilor si libertatilor copiilor si a egalitatii…

- Lanturile franceze de supermarketuri Leclerc si Carrefour au decis ca, in luna noiembrie, sa vanda carburanti la acelasi pret cu cel platit producatorilor, fara niciun profit pentru comerciant, ca raspuns la nemultumirea automobilistilor fata de cresterea pretului carburantilor, informeaza AFP.…

- Savantul francez Emmanuel de Martonne, cel care a contribuit definitiv la trasarea granitelor Romaniei Mari dupa sfarsitul Primului Razboi Mondial, a fost omagiat vineri, la Odobesti, in prezenta ambasadorului Frantei la Bucuresti, Michele Ramis. "As spune ca relatiile dintre Romania si…

- Petru a fost mai mult decat un martor la teribilul accident petrecut in Franța. El a salvat o fetița de 9 ani dintre fiarele contorsionate: „Mi-au tremurat oasele o ora, nu imi venea sa cred ce am trait”. Petru Melinte, un șofer de tir in varsta de 36 de ani, stabilit in Spania, se intrepta catre Belgia…