Stiri pe aceeasi tema

- Icoana Μaica Domnului "Odighitria" din Baital va fi adusa, maine, la ora 16:00, la Manastirea Ciuflea din Capitala.Obiectul de cult este o icoana facatoare de minuni descoperita in anul 2005 in biserica din satul Baital, regiunea Odesa.

- Vestile nu sunt deloc bune pentru bucuresteni. Daca initial autoritatile din Capitala au anuntat ca soferii ale caror masini au fost distruse de ploaia inghetata vor primi despagubiri, acum, lucrurile par sa o ia pe alta cale.

- Romania s-a confruntat cu o noua premiera negativa dupa ce sambata sistemul 112 a fost efectiv blocat de numarul mare de apeluri cu privire la dezastrul produs de ploaia inghetata in Capitala. STS sustine insa ca numarul unic de urgenta a functionat normal. Asta chiar daca bucurestenii s-au plans ca…

- Ploaia inghetata a ingreunat ramurile copacilor care s-au rupt si au cazut peste masini sau chiar peste oameni, atat in Capitala cat si in alte localitati. Numarul de urgenta 112 a fost suprasolicitat. Autoritatile au facut un apel fara precedent, solicitand oamenilor sa nu mai sune decat pentru situatii…

- Ploaia inghetata, zapada si vantul au produs efecte in 18 judete din intreaga tara si in municipiul Bucuresti. S-au degajat 1.752 copaci, 26 stalpi de electricitate si 80 cabluri electrice, fiind afectate 221 autoturisme. In plus, au fost deblocate mai multe autoturisme in care se aflau 52 de persoane.

- Ploaia inghetata care a cazut timp de trei zile peste Capitala a facut ravagii: sute de copaci au fost pusi la pamant, iar cablurile incarcate cu gheata au doborat stalpi de inalta tensiune. Doi oameni au fost striviti de arborii prabusiti.

- Bilanț de coșmar dupa ploaia de gheața din Capitala și din Județul Ilfov. În ultimele 10 ore, salvatorii au intervenit în 115 situații. Doar în Capitala au cazut 79 de copaci. Numai puțin de 49 de mașini au fost avariate.

- Ploaia ingheața din ultimele zile a cauzat probleme serioase pentru locuitorii din Capitala. Zeci de persone au suferit luxații sau fracturi dupa ce au alunecat pe stratul de gheața depus pe trotuare și strazi.