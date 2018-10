Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru data de 5 noiembrie, inceperea judecarii apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.

- "Nu prea mai am asteptari de la acest recurs. Cel putin in ceea ce ma priveste, justitia este oarba, dupa ce am primit a doua condamnare fara nicio proba. Sa spui ca nu sunt probe si sa fii condamnat pe baza unui studiu sociologic, sa trimiti in inchisoare un om fara probe, iertati-ma, dar.. Asta…

- Potrivit ICCJ, Liviu Dragnea s-a folosit de influența și putere in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. „Inalta Curte, in opinie majoritara, apreciaza ca in cauza din coroborarea probelor administrate rezulta faptul ca…