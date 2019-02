Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare și Cristi Borcea, alaturi de Nicușor Constantinescu, au primit decizia definitiva in Dosarul Retrocedarilor. Fostul primar al Constanței, aflat in prezent in Madagascar, a fost condamnat la noua ani de inchisoare, in timp ce fostul dinamovist și președintele CJ Constanța au primit cate 5…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței fugit în Madagascar, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 9 ani de închisoare cu executare, transmite Realitatea TV.

- ICCJ a decis, joi seara, condamnarea lui Radu Mazare la 9 ani si a lui Cristian Borcea la 5 ani de inchisoare, in dosare retrocedarilor ilegale de terenuri, potrivit Antena 3. Decizia este definitiva, fiind luata de un complet de 3 judecatori condus de Ionuț Matei.La ultimul termen, procurorii…

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe Radu Mazare in dosarul ”Retrocedarilor” la noua ani de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva. In același dosar, Nicușor Constantinescu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. Dosarul ”Retrocedarilor” a fost trimis in judecata…

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat marti de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca primit peste 3 milioane euro mita de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor…

- Fostul senator UDMR si fost presedinte ANRE Olosz Gergely a fost condamnat, joi, de catre magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Decizia este definitiva.

- Magistratii Tribunalului Vaslui au decis eliberarea conditionata a fostului ministru de Interne, Gabriel Berca, condamnat la doi ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie, transmite Agerpres.roDecizia Tribunalului Vaslui este una definitiva.In baza articolului 425 indice 1 alin. 7 pct.…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, marti, pe fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia este definitiva.