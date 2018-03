Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit miercuri, pentru 25 aprilie, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri". Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar, relateaza Agerpres.Bombonica Prodana nu este prezenta…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galati au respins, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate, in dosarul in care Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, si Vasile Costea, administrator al unei societati…

- Patronul firmei UTI Tiberiu Urdareanu a declarat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca in anul 2013 s-a intalnit cu fostul ministru al Energiei Constantin Nita intr-un restaurant din Bucuresti si i-a dat acestuia un plic cu 30.000 de euro, reprezentand o parte dintr-un comision cerut pentru…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este banuit de luare de mita trei infractiuni , abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,…

- Un nou termen in dosarul in care sunt judecați fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, finul sau, Ion Bircina și alți trei inculpați, a avut loc miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei. Instanța suprema a prelungit suspansul. „Proroga pronuntarea asupra…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut urmatoarea stare de fapt: „Inculpata Florița Boloș, in calitate de magistrat judecator la Judecatoria Ineu, prin incalcarea și ignorarea normelor procesual civile imperative in ceea ce privește competența teritoriala și fara sa existe dovada plații taxelor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fi...

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi, 22 februarie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe fostul deputat PNL Mircea Rosca la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Rosca a fost trimis in judecata in urma cu fix doi ani fiind acuzat ca a cerut de la un om de afaceri, care l-a denuntat, 20.000 de euro pentru…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe astazi judecata in cazul in care fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme este judecat pentru acuzatia de abuz in serviciu. Dosarul este denumit de mass-media Microsoft II.

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala, informeaza Agerpres.ro Astfel, procurorul a cerut…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.Termenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, ultimul termen in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în dosarul Rovinari - Turceni, în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se desfasoare…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de...

- Procurorul general al Romaniei anunța ca verifica daca sunt indeplinite condițiile pentru introducerea unui recurs in interesul legii la instanța suprema ce sa aiba ca tema principala momentul de la care incepe calcularea termenului de prescripție raportat la legislația aflata in prezent in vigoare.…

- "Da, probabil ca a fost cea mai simpla metoda de a explica esecul acestui dosar. Eu merg in continuare pe ideea ca poate a fost o interpretare gresita sau o necunoastere a legii, pentru ca este clar ca momentul consumarii infractiunii este corect determinat si in functie de un moment al consumarii infractiunii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca DNA e obligata sa trimita in judecata dosarul moții polițistului Bogdan Gigina. Procurorii au și un termen: cel tarziu 1 mai.Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat primul termen in procesul in care familia lui Bogdan…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Judecata in dosarul „Microsoft 2”, in care fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir si oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu sunt acuzati de coruptie, poate incepe, a stabilit miercuri Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincino...

- Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care judeca dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta ar fi "omul lui Florian Coldea".

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- DIICOT și-a motivat apelul dupa aproape 10 luni de la momentul in care a primit dosarul Berbeceanu de la Inalta Curte de Casație și Justiție, . Asta deși Regulamentul de ordine interioara a instanțelor precizeaza clar ca, in cazul dosarelor penale fara arestați, de la momentul in care primesc dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 februarie pronuntarea sentintei in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata de DNA…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni ca rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în dosarul Romgaz, în care sunt trimisi în judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, stabilind totodata excluderea…

- Procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpaților in dosarul care a vizat modul in care au fost ...

- Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui...

- Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu, iar avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa...

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen intr un dosar in care este contestata o solutie de neurmarire netrimitere in judecata primita de mai multe persoane, printre acestea aflandu se si Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta. Initial,…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…