ICCJ respinge contestatia lui Liviu Dragnea si mentine sechestrul pe avere

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri, ca inadmisibila, contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul "Tel Drum".știre in curs de actualizare

- Vesti proaste pentru Liviu Dragnea! Inalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar Tel Drum, care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta Realitatea Tv.

- Magistrații ICCJ au decis, luni, redeschiderea unui dosar Tel Drum, in care este vizat și liderul PSD, Liviu Dragnea, ancheta urmand a fi derulata in rem pentru abuz in serviciu contra intereselor publice. Decizia instanței este definitiva, conform Mediafax.„Admite cererea formulata de Parchetul…