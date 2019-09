Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații instanței supreme au constatat legalitatea rechizitoriului prin care fostul trezorier PSD Mircea Draghici a fost trimis in judecata de procurorii DNA și au dispus inceperea judecații dosarului, decizia nefiind definitiva. ICCJ a constatat și legalitatea administrarii probelor.„Constata…

- Esec in instanta pentru fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea, zis “Lucica” (foto stanga), si fostul procuror Mircea Negulescu, zis “Zdreanta”sau “Portocala” (foto dreapta). Inalta Curte de Casatie si Justitie a prelungit in 9 septembrie 2019 masura controlului judiciar in dosarul in care cei doi…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri, 14 august, contestatia formulata de Lucian Onea, fostul procuror-sef al DNA Ploiesti, impotriva masurii controlului judiciar. Initial, pe 6 august, prima judecatoare care trebuia sa se pronunte asupra contestatiei s-a abtinut.MINUTA:…

- Fosti procurori anticoruptie din Ploiesti, trimisi in judecata Foto arhiva Fostii procurori anticoruptie din Ploiesti, Lucian Onea si Mircea Negulescu, au fost trimisi în judecata de procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Cei doi sunt acuzati, între…

- Presedintele CSM vrea sa trimita Inspectia la Instanta Suprema Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a anuntat ca va convoca Sectia pentru judecatori în vederea analizarii responsabilitatii conducerii Instantei Supreme în compunerea completurilor specializate.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a luat act, vineri, de retragerea apelului DNA din dosarul in care Sebastian Ghița este judecat alaturi de foști șefi din poliție și parchete din Prahova, astfel ca decizia de pe fond, cea de achitare in cazul fostului deputat, ramane definitiva, conform…

- Continua achitarile pe banda rulanta ale victimelor paraditorului "Zdreanta"! Tudose Liviu Mihail, Dosaru Viorel, Mihaila Aurelian Constantin, Sebastian Ghita si Ispas Constantin au fost achitati de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul pe care "Portocala" l-a deschis din razbunare. Inalta…

- Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat joi pe secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, acuzat de DNA de mai multe infractiuni, printre care si trafic de influenta. Decizia este definitiva. AGERPRES/(AS - autor. Eusebi Manolache, editor:…