- Un procuror de la DNA le-a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie rejudecarea dosarului in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Pe 22 mai 2018, un complet de la Instanta suprema…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni amanarea, pentru 13 mai, a dosarului "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova au fost achitati in prima instanta. Un procuror de la DNA a solicitat reaudierea a 39 de martori, care au mai dat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie reia, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Din septembrie 2018, cand a intrat in faza de apel, dosarul a fost amanat pe parcursul a cinci…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit primul termen in apelul dosarului Campusului Social Henri Coanda, unde fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, este acuzat de luare de mita si de fals in declaratii trei infractiuni . Tot in prezenta cauza, fostul senator…