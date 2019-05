Stiri pe aceeasi tema

- La Curtea Suprema a amanat, marti, pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si actualul consilier al premierului Dancila, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani.

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marți judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina și ministru al Finanțelor, a fost condamnat in prima instanța la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de…

- Motivarea condamnarii lui Darius Valcov, așteptata de un an, a fost finalizata in urma cu doua zile, iar Inalta Curte expune argumentele pe baza carora judecatorii de la instanța suprema - completul de trei judecatori - a decis in prima instanța condamnarea la opt ani de inchisoare pentru corupție a…

- In perioada 2013-2014, Darius Valcov a achizitionat mai multe obiecte de arta, printre care picturi, gravuri si desene, in valoare de 2.558.658 de lei, toate cumparate cu banii proveniti, in numerar, din savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Concluzia apartine Inaltei Curti si apare…

- Detalii incredibile din motivarea condamnarii lui Darius Valcov, eminența cenușie a Guvernului PSD. Consilierul premierului a deturnat prestigiul funcției și a ”albit” mita, scriu judecatorii. Motivarea sentinței are aproximativ 300 de pagini. Un an le-a trebuit judecatorilor sa o...

- JudecatoriiCurtii Supreme arata in motivarea deciziei de condamnare in prima instanta a lui Darius Valcov la 8 ani inchisoare, ca probele administrate in sala de judecata „releva ca infractiunile de trafic de influenta si spalare a banilor au fost dovedite dincolo de orice indoiala rezonabila”. Judecatorii…

- Motivarea sentinței de condamnare a lui Darius Valcov, in prima instanța, la 8 ani de inchisoare cu executare a fost redactata de magistrații instanței supreme, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Motivarea a fost finalizata la mai bine de un an de la pronunțarea deciziei in procesul in care…

- Curtea Suprema a dat, luni, o a doua decizie de desfiintare a unei sentinte definitive de condamnare la inchisoare, ca urmare a hotararii Curtii Constitutionale, de data aceasta fiind vorba de condamnarea lui Constantin Nita, care a fost anulata. Procesul se va rejudeca.