Vacanta de vara 2019. A reinceput scoala! Cat mai e pana la vacanta de vara a elevilor

Elevii de clasele a II-a, a IV-a, a VI-a sustin in luna mai Evaluarea Nationala. Aceasta incepe in 7 mai, cu proba de limba romana sau limba materna de la clasa a II-a. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar… [citeste mai departe]