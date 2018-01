Stiri pe aceeasi tema

- Florita Bolos, controversata judecatoare din Ineu, a fost eliberata conditionat. Asta chiar daca a stat dupa gratii numai trei luni de zile din condamnarea de sapte ani (?!) pe care a primit-o in data de 31 octombrie 2017. La numai doua saptamani distanta de la momentul in care Inalta Curte de Casatie…

- “Am hotarat sa-mi incetez activitatea la cabinetul Ministrului pentru ca nu este normal, indiferent ca sunt acuzații despre care – repet – inca nu știu, am aflat din presa, sa fie aruncata o pata asupra instituției. Probabil sunt chestori care trebuie sa invețe de la un agent de poliție. (…) Se țin…

- Valentin Rîciu a anuntat marti seara ca demisioneaza din functia pe care o detine la cabinetul ministrului de Interne Carmen Dan, desi nu a fost informat despre vreo acuzatie penala. "Astazi am decis sa-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca…

- Iata comunicatul PICCJ: ”Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a trimis secției de procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea din funcția a procurorului Eugen Stoina, conform unui comunicat de presa al institutiei: "In conformitate cu notificarea facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație…

- Iuliana Magdalena Olteanu, din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ramane in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform datelor oficiale, magistratului i a fost prelungira delegarea in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost dat in urmarire nationala si internationala, dupa ce mandatul emis miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a ajuns la Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.ro. ICCJ a admis miercuri…

- Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, o plângere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care îl acuza de compromiterea intereselor

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Potrivit verificarilor, poliția a stabilit ca Radu Mazare a plecat din țara chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Fostul edil al Constanței a fugit din țara, in Madagascar. Practic, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula…

- Dupa doi ani de zile in care i s-a refuzat aplicarea legii, Ingrid Mocanu a reușit recent o victorie uriașa la Inalta Curte de Casație și Justiție, scrie bugetul.ro.Infrangerea prestigioaselor instituții in instanța este de-a dreptul rușinoasa, dar și revoltatoare intrucat cei care se considera…

- Sectia pentru procurori a CSM sustine ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor si solicita Parlamentului sa amane derularea procesului legislativ in acest caz. …

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca fosta judecatoare Camelia Bogdan sa fie sancționata disciplinar pe o perioada de șase luni dar sa fie fi reprimita in magistratura. ICCJ a decis ca Bogdan sa fie mutata disciplinar pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data…

- Magistrații ICCJ au respins ca nefondata cererea fostului primar al Devei, Mircia Muntean de sesizare a CCR cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.„Respinge, ca nefondat, recursul formulat de revizuientul Muntean Mircia impotriva dispozitiei de respingere, ca inadmisibila, a cererii…

- Vasile Balint zis "Sile Camataru" a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar de infracțiuni de violența - șantaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Inițial,…

- Pentru doua persoane ce au legatura cu societatea comerciala Cupru Min SA Abrud, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat si obtinut redeschiderea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de conflict de interese. Persoanele vizate sunt Pavel Nicolae Victor, fost director…

- Astfel, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Nelei Petrisor si a lui Constantin Branzan si din functia de procuror sef Sectie judiciara la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a lui Mihai Dan Chirila. Acesti…

- In completarea informațiilor cuprinse in comunicatele de presa emise in datele de 24 noiembrie 2017 (http://www.mpublic.ro/ro/content/c_24-11-2017-11-11) și, respectiv, 28 noiembrie 2017 (http://www.mpublic.ro/content/c_28-11-2017-18-11), Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va decide pe 11 decembrie daca in cazul contestatiei facute de judecatoarea Camelia Bogdan impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Camelia Bogdan este suspendata in acest moment din functia de magistrat, pana la solutionarea acestui proces. Decizia din…

- Parchetul instantei supreme a deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce ministrul Internelor, Carmen Dan, a sesizat ca in casa i-ar fi fost plantat un dispozitiv de ascultare. Procurorii așteapta rezultatul expertizei tehnice pentru a vedea daca dispozitivul era unul profesional sau unul ce se poate…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori si inculpati in dosarele in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au fost trimisi in judecata de DNA.

- Elena Udrea a declarat luni ca, in anul 2011, cand era ministru al Dezvoltarii, au fost constatate nereguli la un proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Judetean Teleorman si compania Tel Drum, insa banii nu au fost recuperati deoarece Guvernul a decis sa plateasca de la bugetul de stat…

- Liviu Dragnea a contestat in instanța sechestrul pus de DNA pe averea sa Președintele PSD, Liviu Dragnea, a depus, prin avocații sai, la Înalta Curte de Casație și Justiție o contestație împotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa în dosarul Tel Drum. Contestația a…

- In perioada 20 – 22 noiembrie 2017, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, a efectuat o vizita de lucru in Republica Serbia, ocazionata de semnarea Memorandumului privind ințelegerea și cooperarea in domeniul combaterii infracționalitații…

- Fostul primar al Ploieștiului Iulian Badescu a fost condamnat definitiv, marți, de Inalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care este acuzat de savarșirea unor fapte de corupție, legate printre altele și de modul in care a fost finanțata echipa…

- Tatal fostului ministru de Finante Darius Valcov a declarat, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca in anul 2011 a cumparat trei lingouri de aur pentru a le face cadou nepotilor, in timp ce Lavinia Sandru a vorbit de sute de mii de euro obtinuti la nunta cu Valcov. Dumitru Valcov, tatal lui…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri seara ca neintemeiata contestatia depusa de milionarul Puiu Popoviciu la decizia de condamnare la sapte ani de inchisoare. Omul de afaceri este in prezent la Londra, iar statul roman a solicitat extradarea lui Puiu Popoviciu.

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de astazi, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, a avut loc Conferința…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat zilele trecute o decizie care anuleaza complet un verdict al Curții de Apel Craiova și, implicit, al Judecatoriei Targu Jiu. Prin verdictul respectiv, fostul director al Exploatarii Miniere Motru,...

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea s-a prezentat, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul masinii de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosite de Oprea. Procesul, in care Gabriel Oprea este judecat pentru…

- Inspecția Judiciara a anunțat, luni, ca a trimis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) raportul privind controlul efectuat la Parchetul General. "Joi, 9 noiembrie 2017, Inspecția Judiciara a transmis Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Intr-o interventie telefonica la emisiunea ProSport LIVE, Adrian Mititelu a venit cu noi acuze la adresa Craiovei din prima liga. Patronul echipei dezafiliate in iulie 2011 sustine ca Mihai Rotaru, patronul CS U Craiova, le ofera ultrasilor olteni cate 1000 de euro pentru a venit la meciurile din…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, le-a cerut marți judecatorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție sa-i fie ridicata masura controlului judiciar, pe care a descris-o drept o povara, relateaza Agerpres.

- Curtea de Apel Constanta a decis la finalul lunii octombrie sa ridice masura controlului judiciar in cazul Arhiepiscopului Teodosie al Tomisului. Procurorii DNA au contestat decizia, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie va decide marti, 7 noiembrie, daca ierarhul scapa de aceasta masura.

- Presedintele Curtii de Justitie a UE, despre abuzul in serviciu: Nu ar trebui sa depinda de pagube Presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Koen Lenaerts, a declarat luni ca o infractiune, precum cea de abuz in serviciu, nu ar trebui sa depinda de valoarea prejudiciului, intrucat exista fapte…

- „Sunt mai mult sau mai putin in tema, pot doar sa spun ca daca vorbim de criminalizare, atunci principiul de baza, ce il au in comun toate statele-membre ale UE si UE insasi, este ca actul ce constituie fapta penala trebuie identificat clar. Astfel, atentia trebuie sa fie pe definitia actului de…

- Miliardarul Puiu Popoviciu a obținut o prima victorie la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde solicita anularea pedepsei cu inchisoarea și rejudecarea dosarului sau. Judecatorii au stabilit ca demersul poate fi judecat pe fond.MINUTA: „2394/1/2017 - Contestatie in anulare - Puiu Popoviciu…

- "Ultimii trei ani au fost de mare chin, cu fiecare iarna in penitenciar. Am un baietel de 5 ani. Am muncit 200 de zile, in fiecare zi m-am trezit la 5,00 dimineata si am mers la munca. Am participat la toate activitatile din penitenciar. Familia mea si copiii mei au mai multa nevoie de mine", le-a…

- Șefii celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, sunt așteptați astazi la Instanța Suprema. Judecatorii reiau dezbaterile în procesele celor doi politicieni, informeaza Realitatea TV.

- Venit la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a obține anularea suspendarii din magistratura, decisa de CSM (masura revoltator de blinda, un fel de bataie de palma pe obrazul unui criminal in serie, drept sancțiune pentru inimaginabilele abuzuri in serviciu), Mircea Negulescu, ramas in istoria…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat hotararea prin care Cinsliul Judetean trebuia sa primeasca de la proprietarii cladirii 265.852 de euro pentru investitiile facute. Magistratii au decis la procesul sa se reia de la zori la Curtea de Apel Brasov.

- Prezenta la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), unde s-a discutat contestatia procurorilor referitoare la controlul judiciar in dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009, Elena Udrea a marturisit ca vrea ca adevarul sa iasa la lumina. Fostul ministru…

- Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii Tribunalului Prahova au admis contestatia fostei judecatoare fata de decizia Judecatoriei Ploiesti care, pe fond, a respins ca nefondata propunerea Comisiei de liberari conditionate din cadrul Penitenciarului de femei Targusor cu privire la…