- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis ca interceptarile convorbirilor telefonice efectuate in dosarul in care fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Raluca Stancescu, si fostul sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, Daniel Bogdan…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri". Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis miercuri sa amane procesul fostului vicepremier Gabriel Oprea, relateaza News.ro. Urmatorul termen a fost stabilit pentru 16 aprilie.Procesul in care fostul ministru al Internelor Gabriel Oprea este judecat in dosarul masinii…

- Fostul primar al Craiovei a fost trimis in judecata in anul 2014 de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Inalta Curte de Justitie si Casatie a decis marti incetarea procesului ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti incetarea procesului penal impotriva fostului primar al municipiului Craiova Antonie Solomon, ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil. Initial, in decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova…

- Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, ca Mihai Gadea, Bianca Nae, Mugur Ciuvica si SC Antena 3 SA sa-i plateasca in solidar sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, suma de 300.000 de lei cu titlu de daune morale. Banii reprezinta "prejudiciul cauzat prin incalcarea drepturilor la onoare, demnitate,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat judecatorilor de la Curtea Suprema o solicitare prin care contesta mandatul de supravegherea tehnica din dosar. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da marti sentinta in dosarul ‘Rovinari – Turceni’, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Decizia magistratilor nu…

- Curtea de Apel Targu Mures a amanat, pentru data de 20 aprilie, judecarea dosarului in care avocata Alina Gusatu a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei pentru dare de mita, dupa ce a admis cererea inculpatei privind eliberarea unor…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galati au respins, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate, in dosarul in care Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, si Vasile Costea, administrator al unei societati…

- Instanta decide redeschiderea unei anchete care il vizeaza pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea. Curtea suprema le cere procurorilor sa il audieze pe fostul lider politic.Un fost angajat al Ministerului de Interne i-a facut lui Orea plangere penala pentru abuz in serviciu, acuzandu-l…

- A inceput judecarea apelului in dosarul fostului comandant al BCCO Alba Iulia • Traian Berbeceanu, Nicolae Mureșan, Nicolaie Cean și Alin Muntean, din nou in instanța dupa 8 luni. Inalta Curte de Casație și Justiție a inceput luni, 12 martie, judecarea apelului in dosarul fostului comandant al BCCO…

- Procesul in care sunt judecati politistul Traian Berbeceanu si fostii sai anchetatori va fi reluat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost declarat apel in dosarul in care, pe fond, Berbeceanu a fost achitat de fata de acuzatiile care i-au fost aduse, iar procurorul Ioan Muresan, anchetatorul…

- Dosarul in care Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, si Razvan Dimoftache au fost condamnati, in prima instanta, la Curtea de Apel Constanta va merge catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Si asta pentru ca pedepsele aplicate de instanta…

- Un nou termen in dosarul in care sunt judecați fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, finul sau, Ion Bircina și alți trei inculpați, a avut loc miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei. Instanța suprema a prelungit suspansul. „Proroga pronuntarea asupra…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in apelul dosarului in care Sorin Sandru, avocat in cadrul Baroului Constanta, a fost trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta.In prima instanta, Curtea…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia, a contestat masura instantei de judecata. Dosarul a fost inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

- Fostul impresar a fost incarcerat cu doar doua saptamani in urma, pe 20 februarie 2018, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a condamnat definitiv in dosarul mitei pe care a dat-o fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a-l achita in dosarul Transferurilor. Fratele sau, Victor Becali,…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dat in urma cu putine momente verdictul in procesul in care anchetat Ludovic Orban, liderul PNL. Acesta era acuzat de fapte de coruptie,mai precis de pretinderea unor sume de bani de la afaceristul Tiberiu Urdareanu. Completulformat din cinci judecatori…

- Dosarul intocmit pentru presupusul trafic de influența, fapta ce ar fi fost savarșita de Dan Radu și Baican Lucian, foști funcționari in cadrul Primariei Zalau a luat o turnura neașteptata miercuri, 28 februarie. Astfel, prin sentința magistraților Curții de Apel Cluj, a fost desființata in totalitate…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Vicepremierul Paul Stanescu a reafirmat, joi, ca va demisiona din funcția de ministru al Dezvoltarii Regionale daca va fi inculpat. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție urmeaza sa decida in 26 februarie daca dosarul in care Paul Stanescu este vizat, alaturi de alte persoane, va fi redeschis,…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au condamnat-o, marti, pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, actualmente Teodorovici, la 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, aceasta fiind acuzata ca ar fi luat in transe 220.000 de euro de la fratii Becali si Cristian Borcea pentru a-i achita…

- Fostul impresar Ioan Becali s-a predat marti seara la Politia din Slobozia, iar Victor Becali s-a predat la Politia Ilfov, au declarat pentru AGERPRES surse din IGPR. Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar…

- Magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie au condamnat-o, marti, pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, actualmente Teodorovici, la 7 ani de închisoare pentru luare de mita, aceasta fiind acuzata ca ar fi luat în transe 220.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Camelia Bogdan lanseaza acuzații foarte grave și lipsite de dovezi la adresa judecatoarei Gabriela Bogasiu, de la Inalta Curte de Casație și Justiție, care a facut parte din completul ce a decis sa o sancționeze disciplinar cu mutarea pentru șase luni la Curtea de Apel Targu Mureș. Potrivit unei postari…

- Judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori în dosarul în care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se desfasoare…

- Magistratii Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe Darius Valcov, fost primar al Slatinei si fost ministru de Finante, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, relateaza Digi24 . Este vorba…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa judece, joi, cererea de confirmare intr-un dosar in care este vizat vicepremierul Paul Stanescu, privind modul de finantare a echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina de catre Consiliul Judetean Olt, in perioada in care Stanescu era…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de...

- Zi decisiva pentru vicepremierul Romaniei: Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, astazi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu…

- Procurorii au cerut, marti, la ultimul termen, pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, respectiv 8 ani de inchisoare, in dosarul in care aceasta e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat pentru 8 februarie discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au avut…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…