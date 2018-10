Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru data de 5 noiembrie, inceperea judecarii apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Eusebi…

- Primul termen in apel in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare ar urma sa aiba loc luni la Inalta Curte…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe luni judecarea apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat ... The post Incepe judecarea apelului in dosarul lui Liviu Dragnea appeared first on Renasterea banateana .

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe luni judecarea apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.

- Primul termen in apelul din dosarul lui Liviu Dragnea, in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, are loc luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In acest dosar, pentru fosta sa sotie, Bombonica Prodana, au fost retrase acuzatiile pentru ca a achitat prejudiciul.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, mentioneza AGERPRES.Apelul va fi judecat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, scrie Agerpres.Apelul va…