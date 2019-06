Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a fost achitat de Curtea de Apel Constanta, joi, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene. Instanta a dispus si achitarea celorlalti inculpati din dosar. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a fost achitat de Curtea de Apel Constanta, joi, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene. Instanta a dispus si achitarea celorlalti inculpati din dosar. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit luni, pentru 27 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea. AGERPRES/(AS - autori: Mihai Stoica, Eusebi Manolache, editor: Claudia Stanescu, editor online:…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 20 mai, judecarea dosarului angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l a achitat astazi pe fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, unde era acuzat de complicitate la evaziune fiscala si sprijin acordat unei grupari infractionale organizate. Decizia ICCJ de azi este definitiva. Doar Radu Nemes a fost condamnat la 7 ani si 6 luni de inchisoare.…

- Florin Dan Secareanu, fost sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta, a fost achitat definitiv. Decizia instantei a fost data astazi, in urma apelului impotriva sentintei penale nr.106 F 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I penala in dosarul nr. 4365…

- Curtea de Apel Bucuresti obliga Sectia pentru procurori a CSM sa-i recunoasca fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi gradul profesional corespunzator Parchetului pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tanasescu, editor online:…