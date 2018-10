Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au decis, miercuri, schimbarea temeiului pe baza caruia s-a dispus clasarea acuzației de complicitate la abuz in serviciu in cazul lui Tiberiu Nițu. DNA a anunțat ca acuzațiile in cazul fostului procuror general nu mai sunt prevazute de lege, motivand astfel clasarea, insa Nițu a cerut…

- Judecatorii au decis, miercuri, schimbarea temeiului pe baza caruia s-a dispus clasarea acuzației de complicitate la abuz in serviciu in cazul lui Tiberiu Nițu. DNA a anunțat ca acuzațiile in cazul fostului procuror general nu mai sunt prevazute de lege, motivand astfel clasarea, insa Nițu a cerut…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anuntat ca va dura 30 de zile. Tudorel Toader, a anuntat luni, pe Facebook, ca CSM a trimis…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat, miercuri, in emisiunea “Obiectiv”, moderata de jurnalista Oana Zamfir, la Antena 3, ca a avut o discuție cu președintele PSD, Liviu Dragnea, caruia i-ar fi spus ca o retragere de la președinția partidului este utila in acest moment. Neacșu a precizat…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a precizat, luni, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor, ca decizia de evaluare a procurorului general Augustin Lazar nu a fost luata din senin. Ministrul a refuzat, insa, sa ofere detalii, precizand doar ca va prezenta concluziile raportului de evaluare in maximum…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, spune ca are incredere ca ancheta Politiei va lamuri cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale. “Am toata increderea ca seful Politiei Romane, care in acest moment deruleaza o serie de verificari, va face lumina…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a lasat sa se ințeleaga, marți, intr-un interviu acordat DC News, ca procurorul general Augustin Lazar ar urma sa fie supus unei evaluari asemanatoare celei la care a fost supusa Laura Codruța Kovesi. Ministrul justiției a dezvaluit și cum a primit de la procurorul…

- Reprezentanții Bancii Comerciale Romane au reacționat imediat in scandalul legat de implicarea unui angajat in dosarul privind posibile fapte de corupție comise in cadrul derularii programului „Prima Casa”. Intr-o precizare transmisa in exclusivitate redacției Sursa Zilei, in urma apariției articolului…