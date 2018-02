Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de ...

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în dosarul Rovinari - Turceni, în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de...

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) cer anularea solutiei pronuntate in dosarul fostului comisar-sef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu, dupa ce doi membri ai completului de judecata s-ar fi aflat in incompatibilitate, pronuntandu-se…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincino...

- Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care judeca dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta ar fi "omul lui Florian Coldea".

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un procuror DNA a…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca rechizitoriul intocmit de procurorii DIICOT in dosarul Romgaz, in care sunt trimisi in judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, informeaza Agerpres.ro. Totodata, instanta a stabilt…

- Vicepremierul Paul Stanescu este chemat joi de Direcția Naționala Anticorupție la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a i se redeschide un dosar care fusese inchis in urma cu opt ani. Informația a fost prezentata in exclusivitate de Mihai Gadea, in ediția de duminica a emisiunii „Sinteza…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar.- stire in curs de actualizare…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ vor analiza astazi, 10 ianuarie, situatia lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, care, in prezent, se afla in Madagascar. Potrivit unor surse, tot miercuri, DNA ar putea cere arestarea preventiva a lui Radu Stefan Mazare.…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima într-un dosar de trafic de

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare.A

- Avocata Melinda Ordog, sotia judecatorului Lorand Andras Ordog implicat in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, a fost trimisa in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita. In ianuarie 2015, Lorand Andras Ordog (judecator la Tribunalul Covasna) a fost…

- Dinu Pescariu a primit o lovitura grea de la Inalta Curte! Magistratii au decis sa respinga contestatia formulata de omul de afaceri. Decizia judecatorilor este definitiva, astfel ca afaceristul nu scapa de controlul judiciar.Citeste si: Primaria Capitalei, reguli NOI pentru taxi in Capitala.…

- Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu va fi cercetat in continuare de DNA sub control judiciar in dosarul "Cutezatorii", a decis marți Inalta Curte de Casație și Justiție. Mihnea Costoiu a facut o plângere la instanța suprema, prin care solicita ridicarea controlului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, un nou termen in dosarul "Gala Bute" in care fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare, sentinta nefiind definitiva, informeaza agerpres.ro. Avocatii acesteia au cerut amanarea procesului, in urma cu doua…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l-au condamnat pe fostul deputat PSD Cristian Rizea la 4 ani si 8 luni. Fostul parlamentar a fost gasit vinovat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Lucian Coltea, cetatean american, acuzat de savarsirea infractiunilor…

- SURSA VIDEO: Facebook Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, referitor la incidentul rutier inregistrat in zona Palatului Parlamentului, ca a fost intocmit dosar de cercetare penala ce va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din primele informatii,…

- Videoclipul cu momentul in care deputatul Ioan Terea lovește cu mașina doi protestatari a fost facut public. Procurorii fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa pe numele deputatului PSD de Sibiu. Dosarul va fi inaintat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in prima instanta in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. In acelasi dosar a fost judecat Lucian Coltea, cetatean american,…

- Tribunalul Militar Bucuresti a decis miercuri ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie trimis la Tribunalul Bucuresti, pentru a fi reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone."Admite…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, si omul de afaceri Gheorghe Doloiu au fost achitati in dosarul ”Mita la Interne”. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu este definitiva si poate fi atacta cu apel.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, și omul de afaceri Gheorghe Doloiu au fost achitați in dosarul ”Mita la Interne”. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție nu este definitiva si poate fi atacta cu apel. Magistrații ICCJ, care judeca dosarul celor doi buzoieni, au…

- La termenul de luni, de la ICCJ, in dosarul care Ludovic Orban este acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, a fost audiat omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, martorul denuntator in aceasta cauza, care a declarat ca liderul PNL i-a cerut finantarea campaniei. La audierea…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție urmeaza sa se pronunțe marți, in prima instanța, in dosarul in care fostul ministru Cristian David a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.000 de euro. Magistrații au amanat de patru ori pana acum sentința in acest dosar. In același dosar…

- Parchetul instantei supreme a deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce ministrul Internelor, Carmen Dan, a sesizat ca in casa i-ar fi fost plantat un dispozitiv de ascultare. Procurorii așteapta rezultatul expertizei tehnice pentru a vedea daca dispozitivul era unul profesional sau unul ce se poate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul "Tel Drum".Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au amanat miercuri pentru 7 decembrie pronunțarea sentinței in prima instanța in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. În același dosar…

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, a anuntat luni ca isi retrage apelul in dosarul "Gala Bute", fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanta de fond.Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuia sa ia in discutie luni apelul…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar fi trebuit sa se pronunța, astazi, in dosarul in care fostul ministru de Interne, Cristian David, a fost judecat pentru ca ar fi primit 500.000 de euro pentru a interveni la fostul prefect de Buzau, Cristinel Bigiu, in vederea stabilirii dreptului…

