- Curtea de Apel Bucuresti si-a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Alba Iulia de a judeca dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie. Decizia a fost luata miercuri de un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti, care a admis…

- Curtea de Apel București a decis, miercuri, sesizarea CCR pentru ca judecatorii constitutionali sa stabileasca masura in care se interpreteaza ca persoana fizica ce ocupa o functie sau o demnitate publica nu poate fi titulara unei actiuni in contencios administrativ. De asemenea, instanta a retrimis…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a chemat in judecata Ministerul Justitiei si pe Tudorel Toader, adresandu-se unei instante care nu are competenta jurisdictionala sa se pronunte in aceasta...

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader afirma, referindu-se la mutarea dosarului in care procurorul general Augustin Lazar cere suspendarea procedurii de revocare, de la Curtea de Apel Alba Iulia la Curtea de Apel Bucuresti, ca instanta a declinat competenta solutionarii actiunii de la domiciliul reclamantului…

- Dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare din functie va fi trimis la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia, unde fusese inaintata actiunea, a admis, marti, o exceptie de necompetenta teritoriala. Aceasta exceptie de necompetenta…

- Marti, 27.11.2018, in dosarul nr.580/57/2018, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus declinarea competentei de solutionare a cererii de suspendare a executarii actului administrativ formulata de reclamantul Augustin Lazar – procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis ca dosarul in care Augustin Lazar cere suspendare procedurii de revocare a sa din funcția de Procuror General al Romaniei, declanșata de ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa se judece la Curtea de Apel București. Prin aceasta decizie Curtea a admis cererea prin…

- Procurorul general Augustin Lazar a depus vineri, la Curtea de Apel Alba Iulia, o actiune in contencios administrativ, prin care cere suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, demarata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor oficiali din Parchetul General, Augustin Lazar a depus,…