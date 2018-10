Contactat telefonic de DC News, Florin Badița, fondatorul comunitații Corupția Ucide, și-a exprimat opinia despre hotararea instanței.

„Mi se pare greșit, mai ales, din cate țin eu minte, ca sa intram in Uniunea Europeana, noi am primit niște recomandari, una dintre ele fiind faptul ca legea 60 din 91 a trebuit sa se modifice puțin pentru a include exemplul. Nu trebuie declarate in prealabil adunarile publice in fața cladirilor de interes public tocmai ca sa nu mai existe caracterul ala de trei zile și ca sa fie cumva mai unitar cu ce se intampla in UE. Atunci s-a modificat legea, tocmai…