Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii instantei supreme au decis, luni, cand vor anunța sentința finala in dosarul secretarului general al Guvernului, Toni Grebla. „Amana pronunțarea la data de 3 iunie 2019”, a decis Completul de 5 judecatori, de la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei, care analizeaza apelul formulat…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit, luni, ca pe 27 mai sa se desfasoare ultimul termen in dosarul in care secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, este judecat pentru...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a amanat din nou pronuntarea in dosarul in care Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului, a fost condamnat in prima…

- Dosarul in care Darius Valcov este acuzat de instigare la dare si luare de mita va fi judecat in continuare la Tribunalul Gorj, instanta respingand, marti, cererea avocatului sau, care este sotia secretarului general al Guvernului, Toni Grebla, de declinare a competenței, potrivit Mediafax.Citește…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au audiat, luni, mai multi martori in dosarul in care secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, este judecat pentru trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, o decizia definitiva in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Pe 4 martie, DNA a cerut magistratilor Instantei supreme condamnarea lui…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost aparat, marți, in procesul de la Tribunalul Gorj, de soția secretarului general al Guvernului, Toni Grebla, Mihaela Grebla, care a cerut ca dosarul sa fie judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Procesul in care Darius Valcov…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni amanarea, pentru 13 mai, a dosarului „Rovinari – Turceni”, in care fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova au fost achitati in prima instanta. Un procuror de la DNA a solicitat reaudierea a 39 de martori, care au mai dat declaratii atat…