Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista protest spontan prevazut in legislatie. (...) Incet, incet se va intra in respectarea legalitatii si persoanele respective, daca incalca legea - e contraventie. In mod normal ar fi trebuit sa se aplice. Este mai greu, este adevarat, dupa ce ai invatat lumea in strada... ca pot sa participe…

- Președintele Consiliului Național al ALDE, europarlamentarul Norica Nicolai, a declarat, sambata, in contextul propunerilor de modificare a legislației electorale avansate de AEP , ca iși dorește o discuție despre introducerea votului obligatoriu in Romania. „Dreptul la vot aparține fiecarei…

- Senatul a respins, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 349/2002 privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, ce prevede ca folosirea tigarilor electronice este asimilata tigarilor obisnuite si, in consecinta, este interzisa in spatiile…

- In favoarea raportului de respingere au fost exprimate 74 de voturi "pentru", 9 - "impotriva" si 5 abtineri. Potrivit proiectului de lege, prin fumat „se intelege inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului continut in tigarete, tigari de foi, cigarillos si pipe, precum si inhalarea…

- Elena Udrea și Alina Bica au deținut funcții importante in statul roman, cele doua fiind legate și de o prietenie care a rezistat chiar și condamnarilor dispuse de instanțele din Romania. Drept dovada, dupa deschiderea unor dosare penale care le vizau, pierderea unor funcții, arestarea preventiva…

- Mai multi parlamentari USR, PNL, UDMR si PMP au depus la Senat un proiect de modificare a Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun . Proiectul de lege vizeaza modificarea definiției fumatului, așa cum se regasește aceasta la articolul 2, litera e) din…

- "Ministrul Justitiei, vrea nu vrea, trebuie sa respecte exigentele constitutionale statului de drept. (...) Ministrul trebuie sa aiba grija ca cel ce este vinovat sa suporte consecintele legii, dar cel ce nu este vinovat sa nu aiba riscul unei condamnari nedrepte, pe protocoale, pe interceptari ilegale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 si a altor acte normative, care vizeaza reducerea duratei de solutionare a dosarelor in aceasta materie. Legea a fost initiata de 22 de parlamentari de la PSD. "Litigiile…