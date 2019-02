Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Sandru, fosta sotie a lui Darius Valcov, chemata martor de catre acesta in dosarul in care a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare, ar fi cautat sa diminueze implicarea sotului ei in faptele de coruptie invocate de procurori, povestind cum a pus sute de mii de euro incasati…

- Lavinia Sandru, fosta sotie a lui Darius Valcov, chemata martor de catre acesta in dosarul in care a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare, ar fi cautat sa diminueze implicarea sotului ei in faptele de coruptie invocate de procurori, povestind cum a pus sute de mii de euro incasati…

- Detalii incredibile din motivarea condamnarii lui Darius Valcov, eminența cenușie a Guvernului PSD. Consilierul premierului a deturnat prestigiul funcției și a ”albit” mita, scriu judecatorii. Motivarea sentinței are aproximativ 300 de pagini. Un an le-a trebuit judecatorilor sa o...

- Declarațiile date in fața judecatorilor de tatal acestuia și de fosta soție, Lavinia Șandru, nu au fost luate in considerare. Judecatorii considera ca Șandru a urmarit ca prin declaratia data sa diminueze raspunderea penala a fostului sot. ”Raportat la aspectele mai sus evidentiate, instanta apreciaza…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au terminat de redactat motivarea sentintei in procesul in care Darius Valcov a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru coruptie, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Redactarea motivarii a durat mai mult de un an, sentința in prima…

- Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov, a declarat ca anul acesta, in toamna, trebuie sa se termine Magistrala 5 de metrou, dar nu vom avea metrou, pentru ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti nu au dat nici acum, termen in dosarul contestatiilor.

- Darius Valcov, fost primar și ministru de Finanțe, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila și apropiat al liderului PSD Liviu Dragnea a fost condamnat in urma cu un an la opt ani de detenție insa motivarea sentinței nu este gata, iar apelul nu poate incepe, iar verdictul final se lasa așteptat.

- Curtea Constituționala a Romaniei a publicat motivarea deciziei privind Codul de Procedura Penala. In cuprinsul motivarii doi judecatori, Daniel Morar, fostul șef DNA, si Livia Stanciu, fost președinte ICCJ. CCR a constatat ca un numar de 64 de dispozitii din legea de modificare a Codului de Procedura…