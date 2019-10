Stiri pe aceeasi tema

- In urma tragerii la sorti care a avut loc, in sedinta publica, azi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatorul Dan Andrei Enescu, din cadrul Sectiei Penale, a fost desemnat membru titular pentru Completul de 5 judecatori ndash; Penal 3 ndash; 2018. Tragerea la sorti a avut loc in temeiul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a sase magistrati, intre care se numara Silvia Cerbu de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Silvia Cerbu a facut parte din completul 3 penal al ICCJ, caruia i-au fost repartizate anul trecut dosarele lui Toni…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri ca nu mai are competenta sa judece dosarul familiei Cosma, deoarece Vlad Cosma nu mai este deputat, procesul fiind mutat la Tribunalul Prahova. Un complet de trei judecatori s-a sesizat in oficiu si a decis ca nu mai este de competenta Instantei…

- O noua infrangere a Directiei Nationale Anticoruptie condusa de procurorul Calin Nistor in dosarul familiei Cosma, dosar trimis la rejudecare de Completul de 5 judecatori ICCJ din cauza gravelor abuzuri comise de “Unitatea Haules” DNA Ploiesti. Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat miercuri,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis sa amane pentru 15 octombrie dosarul in care Darius Valcov a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani, deoarece Curtea Constituționala nu a motivat decizia pe completurile specializate.Vezi…

- Valeriu Zgonea este acuzat si de trafic de influenta, dupa ce ar fi primit mita pentru numirea unei persoane intr-o functie publica. Este prima data cand Liviu Dragnea este scos din penitenciar de cand si-a primit sentinta. Dragnea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la…

- Ministrul demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca, dupa ce isi va incheia mandatul la MAI, va merge sa-l viziteze la Penitenciarul Rahova pe fostul lider PSD Liviu Dragnea. Intrebata de jurnalisti, la sediul MAI, daca va merge sa il viziteze pe Dragnea la penitenciar, ea a raspuns:…

