- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta, miercuri, contestatia depusa de conducerea Tel Drum, prin care societatea teleormaneana cere ridicarea sechestrului pus pe bunuri si conturi de procurorii anticorupție. Abonata in ultimii ani la diverse contracte publice, ...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- Dupa doi de cand a fost pus sub acuzata de DNA, fostul procuror general ar putea ajunge in instanța. Din februarie 2016, dosarul lui Nițu a fost „uitat” in sertarele DNA.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi, 1 februarie 2018, sa dea un termen de trei luni procurorilor DNA sa trimita…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- DIICOT și-a motivat apelul dupa aproape 10 luni de la momentul in care a primit dosarul Berbeceanu de la Inalta Curte de Casație și Justiție, . Asta deși Regulamentul de ordine interioara a instanțelor precizeaza clar ca, in cazul dosarelor penale fara arestați, de la momentul in care primesc dosarul…

- Magistratii de la Instanta suprema au audiat marti patru martori in dosarul in care Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Ieri, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat cererile lui Mircia Muntean in dosarele in care a primit la final 6 ani de inchisoare cu executare: un recurs in casație, o contestație in anulare și un apel. Judecatorii ICCJ au decis in privința celor trei cereri astfel: In dosarul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care au sesizat joi Curtea Constitutionala cu privire la statutul magistratilor, spun ca au fost incalcate 14 articole din Constitutie, scrie HotNews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu este așteptat luni la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) pentru a fi audiat in dosarul in care președintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influenței in scopul obținerii unor foloase necuvenite. Tiberiu Urdareanu este cel care…

- Avocat Dragnea, despre respingerea contestatiei pe sechestru: O decizie partial nelegala Decizia instantei supreme, de a respinge contestatia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una partial nelegala, sustine avocatul presedintelui PSD, Flavia Teodosiu. "Din punctul meu…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis sa mențina sechestrul pe averea lui Liviu Dragnea. Judecatorii au respins contestația depusa de președintele PSD impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul „Tel Drum”. In aceeași speța, instanța a menținut sechestrul pus de procurori pe averea…

- Dosarul in care liderul social-democrat a contestat masura sechestrului asupra averii sale a fost inregistrat la instanta suprema la sfarsitul saptamanii trecute. Liviu Dragnea a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie sechestrul instituit pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum, Maria Vasii,…

- Contestația lui Liviu Dragnea privind punerea, nejustificata, spune liderul PSD, a sechestrului pe averea sa, a fost respinsa miercuri de Inalta Curte de Casație și Justiție. Dosarul „Tel Drum” pare a fi mult ”mai gros” decat a aflat presa, iar politicianul, președinte al Camerei Deputaților, ar avea…

- Liviu Dragnea a contestat, saptamana trecuta, sechestrul dispus de DNA in dosarul Tel Drum, in valoare de aproximativ 27 milioane euro, presedintele PSD invocand faptul ca nu s-a constituit nicio parte vatamata in cauza. Aparatorii sai au expus, miercuri, in fata instantei de la Inalta Curte de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul "Tel Drum".Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea…

- La perchezitiile din vara, procurorii ar fi gasit un biletel roz pe care era scris codul numeric personal al lui Liviu Dragnea, iar in dreptul acestuia era indicativul "sefu", aceasta fiind proba anchetatorilor pentru acuzatiile din dosarul Tel Drum, sustine Maria Vasii, avocata liderului PSD. …

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au amanat miercuri pentru 7 decembrie pronunțarea sentinței in prima instanța in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. În același dosar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, contestatia presedintelui PSD la sechestrul pe avere pus de DNA in dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat. Dosarul in care liderul social-democrat contesta masura sechestrului asupra…

- Mirela Chera, martor în dosarul în care Liviu Dragnea este judecat pentru infractiuni în legatura cu angajarea fictiva a doua persoane la DGASPC Teleorman, a spus ca presedintele CJ ”era Dumnezeu” în judet. Mirela Chera este sef…

- Mirela Chera, martor in dosarul in care președintele PSD Liviu Dragnea este judecat pentru infractiuni in legatura cu angajarea fictiva a doua persoane la DGASPC Teleorman, a declarat in fata judecatorilor de la ICCJ ca fostul șef al CJ Teleorman “era Dumnezeu” in judet. Mirela Chera este sef serviciu…

- Mirela Chera, sef serviciu asistenta sociala in cadrul DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca Liviu Dragnea era perceput si inca este perceput in judetul Teleorman ca "Dumnezeu" si toti il ascultau deoarece "nimeni nu facea altfel, sa nu il supere".Mirela…

- Procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de mai multi fosti angajati ai Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman a fost amanat pentru data de 16 ianuarie…

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca termen data de 29 noiembrie in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta masura sechestrului asigurator luata de Directia Nationala Anticoruptie in dosarul Tel Drum. Dosarul in care liderul social-democrat contesta masura sechestrului…

- Liviu Dragnea a contestat in instanța sechestrul pus de DNA pe averea sa Președintele PSD, Liviu Dragnea, a depus, prin avocații sai, la Înalta Curte de Casație și Justiție o contestație împotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa în dosarul Tel Drum. Contestația a…

- "Procurorul nu a procedat potrivit legii la determinarea pretinsului prejudiciu - nefiind pana la acest moment o constituire de parte civila in cauza. Sub acest aspect va solicit sa observati ca nu mi-a fost adusa la cunostiinta imprejurarea ca ar exista vreo constituire de parte civila din partea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins vineri, ca neintemeiata, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul "Baneasa", pedeapsa pe care a primit-o pe 3 august 2017.