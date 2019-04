Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul termen in care este judecat Liviu Dragnea la ICCJ a inceput cu o mare surpriza. Avocații lui Liviu Dragnea solicita recuzarea judecatorului Simona Enceanu, pe motiv ca soțul acesteia ar fi mare fan PSD, lucru dovedit prin postarile de pe pagina personala de Facebook.”Am gasit articole…

- Avocatii lui Liviu Dragnea, dar si cea a fostei directoare DGASPC Teleorman au depus la ICCJ cereri prin care arata ca decizia de la fond a fost pronuntata de un complet nelegal si cer rejudecarea dosarului de catre un complet de 3 judecatori specializat pe cauzele de coruptie.

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ...

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, informeaza Agerpres.roUn complet de cinci judecatori…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Un complet de cinci judecatori de la Instanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie reia, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Din septembrie 2018, cand a intrat in faza de apel, dosarul a fost amanat pe parcursul a cinci…

- Completul care il judeca pe Dragnea este format din judecatoarele Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Rodica Aida Popa. Din septembrie 2018, cand a intrat in faza de apel, dosarul a fost amanat pe parcursul a cinci termene de judecata, in urma controverselor…

- n nou termen in procesul in care liderul PSD Liviu Dragnea contesta condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman are loc luni la ICCJ.