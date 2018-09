Stiri pe aceeasi tema

- Cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie au fost desemnati, joi, prin tragere la sorti, anunta Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).

- Cei 7 judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru referendumul din 6 – 7 octombrie pentru revizuirea Constitutiei vor fi desemnati joi, in sedinta publica, prin tragere la sorti, a anuntat Inalta Curte de Casatie si Justitie. ‘In temeiul art.11 alin. (2) din Legea nr. 208/2015…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat ca joi vor fi desemnati judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru referendumul din 6 - 7 octombrie pentru revizuirea Constitutiei. "In temeiul art.11 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a si incalca atributiile de serviciu in sensul mentinerii in functie a celor doua angajate Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica nu a facut…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a-si incalca atributiile de serviciu in...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a-si incalca atributiile de serviciu in sensul mentinerii in functie a celor doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica - "nu…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat, conform Antena 3, motivarea in cazul dosarului "DGASPC" Teleorman in care președintele Partidului Social Democrat este condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare. Urmatorul pas in acest caz este recursul. Stire in…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat sentinta in “Dosarul Consultanta” in care au fost cercetati fostul presedinte al Consiliului Judetean Argesmai, deputatul PSD Mircea Draghici dar si primari, fosti ...