- Zlatan Ibrahimovic a avut un debut demn de Hollywood la Los Angeles Galaxy. Suedezul a marcat la doar 6 minute de la intrarea pe teren, apoi a adus victoria echipei sale, scor 4-3, in prelungirile derby-ului cu Los Angeles FC, care a condus cu 3-0. Atacantul de 36 de ani continua astfel traditia…

- ”Baieții in ghete” revin doar cu trei puncte din cele doua jocuri disputate in zona Bucureștiului saptamana aceasta. ASU Politehnica nu a repetat azi deznodamantul din partida cu Metaloglobus și a cedat, scor 1-2, in fața celor de la CS Balotești. Alb-violeții au condus la pauza prin reușita golgheterului…

- Ajunsa celebra pe malurile Dambovitei dupa ce presa tabloida a prins-o in fapt din postura de insotitoare a unor domni bogati, unii chiar casatoriti, Carmen Silvia Badanoiu a fost plasata in functia de expert responsabil supraveghere la Autoritatea de Supraveghere Financiara, adica ASF. Stiti… institutia…

- Autogol fabulos marcat de un portar! Faza a facut inconjurul lumii. Fotbalul african nu prezinta cine știe ce interes, insa cand apar faze ireale, imaginile fac imediat inconjurul planetei. Un meci obișnuit din prima liga din Etiopia a fost scena celui mai ciudat autogol din ultima vreme. In etapa a…

- Echipa ALDE Pitesti, a marcat ieri alaturi de cetateni 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Specialul eveniment a fost organizat la sediul din Gavana, unde vicepreședintele organizației ALDE- Pitești, Catalin Gherzan,Simona ...

- Arabia Saudita si Rusia lucreaza la un pact istoric, pe termen lung, de pana la 20 de ani, pentru a tine sub control livrarile de petrol la nivel mondial ale marilor exportatori, scrie digi24.ro.

- Ne-am facut de ras in fața suedezilor. Selecționerul Janne Andersson s-a declarat surprins de faptul ca a trebuit sa faca antrenamentul oficial pe alt teren decat cel pe care se va disputa partida contra Romaniei. Totusi, selectionerul nordicilor a fost multumit ca gazonul terenului de antrenament a…

- Agnieszka Radwanska a eliminat-o pe Simona Halep in turneul de la Miami, dupa ce a invins-o cu 3-6, 6-2, 6-3 intr-un meci din cadrul turului 3. Pentru jucatoarea din Polonia este o zi speciala, in conditiile in care a reusit sa invinga din nou un lider mondial, dupa fix 6 ani de zile. In…

- Manchester United a anuntat mutarea intr-un comunicat oficial. "Manchester United confirma ca și-a dat acordul pentru incheierea contractului lui Zlatan Ibrahimovic, cu efect imediat. Toata lumea din cadrul clubului dorește sa-i multumeasca lui Zlatan pentru contribuția pe care a avut-o de…

- Clubul Manchester United a anuntat, joi, ca a ajuns la un acord cu Zlatan Ibrahimovici pentru incheierea cu efect imediat a acordului cu acesta.“Lucrurile frumoase se termina si ele si este momentul sa merg mai departe dupa doua sezoane fantastice la Manchester United. Le multumesc clubului,…

- Data de 20 martie a fost declarata de Adunarea Generala a ONU ca fiind Ziua Internationala a Fericirii. Elevii Scolii Gimnaziale „Miron Costin" Suceava au sarbatorit aceasta zi printr-o serie de activitati desfașurate atat in scoala, cat si in comunitate.Cu ajutorul Consiliului Scolar ...

- CSM București și-a ales noul antrenor, campioana Romaniei la handbal feminin urmand sa fie pregatita de Per Johansson. Suedezul s-a mai aflat pe banca tehnica a formației bucureștene și in urma cu un an de zile, informeaza hotnews.ro. Conform Digisport, oficialii campioanei Romaniei au negociat cu trei…

- Formatia Real Madrid a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 6-3, echipa Girona, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Spaniei, in care Cristiano Ronaldo a marcat patru goluri si a pasat decisiv la reusita lui Lucas Vasquez.Ronaldo a inscris in minutele 11, 47, 64…

- Argentinianul Lionel Messi, care a marcat miercuri, pentru FC Barcelona, doua goluri in meciul castigat cu scorul de 3-0 in fata echipei Chelsea Londra, in optimile Ligii Campionilor, s-a declarat incantat de faptul ca a ajuns la cifra de 100 de goluri inscrise in principala competitie continentala…

- Meciul PAOK Salonic - AEK Atena a fost suspendat in ultimele minute din cauza incidentelor. Meciul a fost intrerupt dupa ce Fernando Varela a marcat pentru echipa lui Razvan Lucescu, golul fiind apoi anulat.Initial golul din minutul 90 a fost validat, dar dupa o discutie cu asistentii, arbitrul…

- • CSU Targoviste – HC Buzau 21-41 (10-21) Debut convingator si fara emotii in returul Diviziei A pentru echipa masculina de handbal. In primul meci al anului, in startul partii a doua a campionatului, HC Buzau s-a impus categoric, pe terenul penultimei clasate, CSU Targoviste, duminica dupa-amiaza,…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul prin care Ludogoret Razgrad a invins-o pe Septemvri Sofia cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a inscris unul gol al partidei in prelungiri (90+4), din penalty. …

- ”In coaliție nu s-a discutat in situația asta și nici in PSD dintr-un motiv foarte simplu: toata lumea așteapta reacția finala a lui Klaus Iohannis. Ce sa vorbești cand cartoful foarte fierbinte este la el in mana. Este un curent, nu in PSD, ci printre toți cei care ne-au votat, un curent anti Kovesi,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani la pensie vor avea o legislatie proprie, precizand ca la ora actuala se lucreaza in acest sens. „Generic li se spune pensionari (celor care nu au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii…

- La data de 01 martie, in jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești, s-au sesizat din oficiu și au reținut pentru 24 de ore un barbat de 56 de ani, din Cluj-Napoca, care ar fi sustras dintr-un centru comercial de pe raza comunei Florești mai multe pachete de carne de vita.…

- Liam Payne lucreaza la un album de debut ce ne va uimi cu siguranța. Producatorul lui, Steve Mac are doar cuvinte de lauda despre albumul ce urmeaza sa fie lansat in curand. Steve Mac a produs pentru Liam piesa “Strip that down”, ce s-a dovedit un real succes pe piața muzicala. “Am auzit ca va... View…

- Doi dintre jucatorii formati la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor se afla in aceste zile intr-un cantonament in Olanda, cu lotul national de juniori sub 18 ani al Romaniei. Marius Ferariu si Rares Preluca nu sunt la primul contact cu loturile nationale, ei ...

- Formatia FC Viitorul a castigat, scor 2-1, meciul disputat, luni, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a XXV-a a Ligii I, potrivit news.ro. Pentru FC Viitorul au marcat I. Hagi '34 si Ciobanu '90+4, iar pentru FC Botosani a inscris Roman '10 (penalti).

- FC Porto n-a avut nicio șansa in fața tavalugului roșu rostogolit spre poarta lui Jose Sa. Mane, hat-trick, Firmino și Salah, autorii "masacrului" de pe Dragao, au ajuns la 63 de reușite impreuna in acest sezon. Liverpool s-a impus cu 5-0 și e foarte aproape de sferturile Ligii. Liverpool e mai aproape…

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Romania…

- Razvan Marin l-a batut pe Dorin Rotariu, in Standard – Mouscron, in Belgia. Meci nebun, caștigat de gazde, 4-3, dupa o revenire de senzatie pe final. Fostul dinamovist Dorin Rotariu a fost titular in echipa pregatita de Mircea Rednic si a marcat un gol, in timp ce Razvan Marin a participat la faza in…

- Varsta de debut in consumul de droguri in judetul Galati a crescut de la 13 ani in 2016 la 16 ani in 2017, canabisul fiind principalul drog consumat in zona, se arata in raportul de evaluare pe anul trecut al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CRPECA) Galati, prezentat…

- Maccabi Haifa și Hapoel Haifa au terminat la egalitate, 2-2, in sferturile Cupei Israelului. Gabi Tamaș a fost eroul oaspeților, marcand golul egalizator. "Ingerul Gabriel a salvat-o pe Hapoel", au titrat israelienii dupa supergolul marcat de fundașul central de 34 de ani, primul pentru echip sa. ...

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- Indicatorul din județul Mureș care semnala intrarea pe raza județului Alba, marcat in limbile romana și machiara (Alba, Feher) a fost retras, președintele CJ Mureș, Peter Ferenc, fiind acuzat de abuz in serviciu. Deputatul PMP de Mureș, Marius Pascan, a scris, marți, pe Facebook, ca indicatorul cu inscripționarea…

- Ca la noi la nimeni, este expresia potrivita intr-o comuna din Neamt, unde edilul a facut exces de zel atunci cand a venit vorba de marcajele rutiere. Trotuarul de dupa rigola este impartit in doua benzi de circulatie, desigur, pentru ca pietonii sa nu se ciocneasca. Pe strada insa, masinile circula…

- Zlatan Ibrahimovici, la Los Angeles Galaxy. Atacantul suedez a semnat deja contractul cu formația din SUA, unde va juca din debutul noului sezon din MLS, din martie, au anuntat francezii de la L’Equipe. Potrivit sursei citate, „Ibra” si-ar fi pus semnatura pe intelegerea cu americanii inca din urma…

- Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic a decis sa plece de la Manchester United, anunta Sport.ro.Zlatan s-a accidentat din nou dupa operatia suferita anul trecut, iar Mourinho a anuntat ca suedezul e in pragul retragerii. Totusi, Zlatan vrea sa mai joace si si-a gasit deja echipa.…

- Andrei Sintean (18 ani) a marcat un gol spectaculos in partida dintre Slavia Praga U21 și Dobrovice, formație din liga a 3-a ceha. Sintean, component al naționalei sub 19 ani a Romaniei, nu este la prima isprava. Intrat in vizorul primei echipei, fostul atacant al celor de la Poli Timișoara a reușit…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). Darren Cahill,…

- Magazinul fara case de marcat exista! Acesta a fost deschis de curand de catre gigantul Amazon in orașul Seattle din America. Clienții au nevoie doar de o aplicație și de un smartphone pentru a-și face cumparaturile. Așa arata viitorul: fara cozi la casele de marcat.

- Adi Popa, mijlocașul in varsta de 29 de ani al celor de la Reading, a marcat un gol excepțional din lovitura libera, in amicalul pierdut de echipa U23 a clubului, scor 1-9, in fața lui Brentford. ⚽️ free kick against brentford , friendly game sunday pic.twitter.com/auLXEda9oo — Adrian Popa (@adrian_popa77)…

- Camila Cabello ocupa primul loc in clasamentul Billboard 200 cu albumul de debut, intitulat „Camila”, care a fost vandut in 119.000 de unitati in prima saptamana de la lansare. Din total, 65.000 reprezinta cifra unitatilor fizice vandute ale albumului. Cabello este, in ultimii trei ani, prima femeie…

- FC Viitorul a disputat, astazi, o noua partida de verificare in cantonamentul de la Belek Turcia , impotriva formatiei Kapaz din Azerbaidjan.Partida s a incheiat la egalitate, scor 1 1 1 0 , dupa un meci in care constantenii au fost cei care au dictat ritmul jocului, dar au inscris o singura data.Viitorul…

- Meciul dintre Olimpique Lyon a aratat ca un adevarat derby, cu executii de exceptie la ambele porti. Lyon i-a administrat liderului din Ligue 1 a doua infrangere din actuala editie a campionatului, scor 2-1, gratie unui gol reusit in prelungiri de olandezul Memphis Depay.

- Aradenii nemultumiti de guvernarea PSD au tinut sa marcheze si ei, macar la modul simbolic, ziua de proteste anuntata pentru 20 ianuarie. In urma unei mobilizari in special pe retelele de socializare, mai multe persoane s-au adunat inca de la ora 18 pe platoul din fata Palatului administrativ, desi…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Juventus București s-a impus in primul meci de verificare disputat de trupa din Colentina in cadrul cantonamentului din Antalya. Bucureștenii au caștigat cu 2-0 amicalul cu FC Taraz din Kazahstan dupa golurile marcate de doi jucatori nou veniți in aceasta iarna la echipa. Alex Salcianu și Cristian Ciobanu…

- Costume populare din toate regiunile tarii, vechi de un secol, dar si altele noi, au fost prezentate, vineri seara, la „Casa cu lei”, din Bistrita, intr-o expozitie organizata de mesterul popular Virginia Linul, care marcheaza implinirea celor 100 de ani de la Marea Unire.

- Kayserispor joaca acum primul amical al iernii, impotriva albanezilor de la Kukesi. Partida a inceput la ora 16:00 și este transmisa liveVIDEO pe GSP.ro. liveSCORE: Kayserispor - Kukesi 1 - 2 Au marcat: A. Turan '40 (VIDEO) / '21, '22 Primul gol al lui Kayserispor a fost marcat deAtila Turan, cu un…

- Mijlocasul echipei Anderlecht, Nicolae Stanciu, a marcat cel mai frumos gol al echipei nationale a Romaniei, din anul 2017, in meciul amical castigat impotriva selectionatei din Chile, scor 3-2, conform unui sondaj realizat de site-ul frf.ro. Pana la finalul anului trecut, pe pagina de Facebook a FRF…