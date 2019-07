Iată unde te poți angaja că student, în strănătate. Vezi și o țară strănă, faci și ceva bani! Un trend e tot mai vizibil in Romania, acesta inscriindu-se in intr-unul mondial: tinerii vor sa vada lumea, sa invețe despre alte culturi, sa bifeze experiențe. Cum nu toți se pot baza pe bani de la parinți, joburile sezoniere in alte țari, care imbina serviciul cu vacanța, au devenit tot mai populare. Și poate fi vorba despre vacanțe pe alt continent, o oportunitate care nu vine zi de zi. In plus, e varsta la care poți face acest lucru fara prea mari batai de cap. Iar experiența poate ajuta inclusiv in ceea ce privește alegerea unei meserii. Daca piața joburilor in general este amenințata de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

