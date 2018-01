Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- In Spania, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar un schior a murit dupa ce a fost lovit de un copac doborat de vant. La Aeroportul din Amsterdam au fost inregistrate rafale de vant de peste 110 km/ora, determinand anularea a sute de zboruri. Si in Franta…

- Rafalele violente de vant care au afectat miercuri mai multe tari din Europa au provocat moartea unei persoane, deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian si au intrerupt furnizarea alimentarii cu...

- Rafalele violente de vant care au afectat miercuri mai multe tari din Europa au provocat moartea unei persoane, deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian si au intrerupt furnizarea alimentarii cu energie electrica la mii de locuinte, informeaza Reuters si AFP. In Elvetia, furtuna…

- O eroare la sistemul informatic perturba zborurile programate marti pe aeroportul din orasul german Frankfurt si ar putea provoca anularea tuturor curselor, a anuntat operatorul aerian Fraport, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters, dar informatiile nu pot fi confirmate din surse independente. Transferurile de…

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Un lider operational din cadrul organizatiei teroriste Haqqani a fost ucis intr-un bombardament efectuat probabil de o drona americana la frontiera dintre Pakistan si Afganistan, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters.

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe estul Rusiei. Cea mai grava situatie a fost inregistrata in regiunea Sahalin. Vantul a fost atat de puternic incat a distrus acoperisul unei gradinite. Rafalele au fost atat de puternice incat au suflat-o pe o pensionara de la balcon.

- Ceața creeaza probleme in Emiratele Arabe Unite astfel traficul aerian de pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite este perturbat, informeaza thenational.ae. Zeci de zboruri au fost anulate, amanate sau redirecționate, astazi, pe aeroportl din Dubai, din cauza ceții dense. Astfel, mii de…

- Traditionala loterie de Craciun organizata în Spania, care se desfasoara la ora transmiterii acestor informatii la Madrid, va înmâna câstigatorilor din acest an premii totale de 2,4 miliarde de euro, iar cel mai mare premiu individual - denumit "El Gordo" - va fi de…

- Poluarea aerului cauzata de circulatia rutiera, mai degraba decât zgomotul din trafic, pare sa fie asociata cu un risc ridicat de nastere a unor copii cu greutate sub cea normala, conform unui studiu realizat în Marea Britanie, citat de Reuters. ''Se stie ca zgomotul este asociat…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la închiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.ro.

- Informația este publicata de Reuters, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In august, Air Berlin si-a declarat insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar. Acest anunt a obligat Guvernul…

- Cel putin 39 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, in urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Mii de case au ramas fara curent electric, traficul a suferit perturbari serioase iar scolile au fost inchise: zapada si intemperiile au afectat luni mai multe tari din vestul Europei, relateaza AFP, preluat de Agerpres.

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie.

- Qatarul a anuntat, duminica, achizitia a 24 de avioane de lupta Typhoon din Marea Britanie, in valoare de 6,8 miliarde de euro, pe fondul celei mai complicate crize politice din regiune din ultimii ani, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lectii de moralitate'' de la presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Vezi si: Ambasadorul SUA arunca…

- Vantul puternic si ninsprile abundente din Marea Britanie si alte state europene au dat peste cap mai ales transporturile aeriene. Mii de pasageri si-au vazut calatoriile anulate, amanate sau deturnate. Aeroportul din Birmingham a fost inchis la ora 6 dimineata, toate zborurile fiind „suspendate temporar"…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei si fost guvernator al Regiunii Odesa, a fost retinut vineri seara de fortele de securitate ucrainene, la trei zile dupa ce acesta a reusit sa evadeze din arestul Politiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Marti, Saakasvili a fost…

- Ninsorile abundente au dat peste cap traficul aerian din capitala Rusiei, Moscova. Peste o suta de zboruri au inregistrat intirzieri sau au fost anulate din cauza vremii. Din cauza vremii nefavorabile, Doua avioane care au decolat astazi de pe aeroporturile Domodedovo si Seremetievo au ajuns cu intirziere…

- Coreea de Sud și SUA au dat startul luni celor mai ample exerciții aeriene comune de pana in prezent, manevre calificate de catre Phenian drept o "provocare totala", acestea intervenind la cateva zile dupa efectuarea unui tir cu o racheta intercontinentala nord-coreean, relateaza AFP, Reuters…

- In accidentul care a avut loc la kilometrul 208+500, intre localitațile Perșani și Fagaraș, au fost implicate doua autoturisme. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Brașov, Gabriela Dinu, un autoturism cu numar de Vaslui, care circula dinspre Sibiu spre Brașov, s-a angajat in depașirea neregulamentara…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a avertizat Marea Britanie ca iesirea sa din Uniunea Europeana (Brexit) va avea ca rezultat o incetinire semnificativa a cresterii economiei, transmit Reuters si publicatia The Independent.

- Atac sinucigaș intr-o moschee din Nigeria. Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața, marți dimineața in orașul Mubi din nord-estul țarii. Atentatul este cel mai grav care lovește Nigeria in acest an, scrie Reuters. Abubakar Othman, un purtator de cuvant al poliției din statul Adamawa, a declarat…

- O persoana a murit, duminica seara, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in zona Parcului Industrial Vidrasau din judetul Mures. La aceasta ora, traficul feroviar este blocat, fiind asteptata o alta locomotiva pentru a prelua garnitura.

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta a atribuit recent un contract de achizitie a doua autoutilitare pentru transport marfa si persoane. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede achizitia a doua autoutilitare pentru transport marfa si persoane in sistem de leasing operational,necesare…

- Traficul foarte aglomerat din Pipera determina autoritatile sa caute solutii de fluidizarea a circulatiei. Un sens giratoriu provizoriu va fi facut la intersectia strazilor Petricani cu Dimitrie Pompei.

- Poliția britanica a demarat operațiunile de cautare a unui barbat neidentificat marți, dupa ce o valiza conținand safire și alte pietre prețioase in valoare totala de 1 milion de lire sterline (1,3 milioane de dolari) a fost furata dintr-un tren aflat in stația Euston din Londra, informeaza Reuters.…

- Președintele SUA, Donald Trump, și omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfacția liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii,…

- In scopul prevenirii și combaterii faptelor ilegale in domeniul comerțului ambulant și alimentației publice, politistii de investigare a criminalitații economice si inspectorii din cadrul Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Brasov i-au luat la control pe comerciantii ambulanti din Rasnov…

- Procurorul special Robert Mueller a respins eforturile lui Paul Manafort de a evita arestul la domiciliu, argumentand ca este necesar ca fostul director de campanie al presedintelui Donald Trump sa ofere detalii suplimentare financiate despre acuzatiile din spatele cautiunii de 12 milioane de dolari…

- Ieri, in intervalul 11 – 13, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au organizat o actiune in scopul prevenirii si combaterii activitatilor ilegale pe linie de comert, precum si pentru depistarea si sanctionarea persoanelor care tulbura ordinea si linistea publica in zona Pietei Halele Centrale.…

- Marina militara a Statelor Unite a anunțat joi o serie de reforme pentru redobandirea competențelor marinarești de baza și a vigilenței navale, cu costuri estimate intre 400 de milioane și 500 de milioane de dolari in urmatorii șase ani, informeaza Reuters. Programul a fost lansat dupa revizuirea…

- Un vulcan din Islanda care este pe punctul de a erupe poate cauza haos in traficul avioanelor de pe intregul continent Europa, informeaza presa internationala, transmite mediafax.ro. Planurile turistilor ce zboara din Birmingham si aeroportul Midlands de Est ar putea fi anulate sau intarziate. Cutremurele…

- V. Stoica O intervenție deosebit de dificila au avut, aseara, pompierii prahoveni, dupa ce dintr-un vagon al unui tren de marfa, care a fost oprit in halta de mișcare de la Breaza, plin cu azotat de amoniu – o substanța extrem de inflamabila – a fost observata ieșind o dara de fum. Avand in vedere pericolul,…

- Pericol de explozie intr-o gara din judetul Prahova, dupa ce au fost semnalate probleme la un tren de marfa. Traficul feroviar este intrerupt intre Campina și Comarnic. Un tren de marfa cu 25 de vagoane a fost oprit in gara Breaza de Nord dupa ce mecanicul locomotivei a observat cum dintr-o…

- Furtuna Herwart continua sa faca victime in centrul si nordul Europei. Cel putin sase oameni din Germania, Polonia si Cehia au murit in urma stihiei.Meterologii anunta ca rafalele de vant care au atins si 180 de kilometri pe ora au fost insotite de ploi abundente.

- Știri Arad. In data de 25 octombrie, inspectorii antifrauda din cadrul Direcției Regionale Antifrauda 5 Deva au identificat in punctul de trecere a fontierei Nadlac doua autovehicule care transportau produse...

- Companiile aeriene au nevoie pana cel tarziu in octombrie 2018 de o perspectiva clara a modului in care iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta aviatia, a afirmat miercuri Alexandre de Juniac, seful Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters.

- Guvernul grec a anuntat joi ca analizeaza posibilitatea de a acorda ajutoare in valoare totala de un miliard de euro persoanelor defavorizate care au avut de suferit de pe urma crizei financiare, dupa ce in acest an a depasit tintele bugetare stabilite cu creditorii, informeaza Reuters.

- Polonia va renunta la linia flexibila de credit de la Fondul Monetar International (FMI), in valoare de 9,2 miliarde de dolari, a anuntat Ministerul de Finante de la Varsovia, transmite Reuters.