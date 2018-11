Stiri pe aceeasi tema

- Vreme frumoasa de toamna blanda va fi saptamana care urmeaza, cu temperaturi ce ajung pana la 24 de grade Celsius. Minimele vor fi rezonabile, așa ca nu vor cobori mai jos de 8 grade Celsius. Abia la sfarșitul saptamanii se mai racește, insa asta abia duminica. Pana atunci, ne vom bucura de razele soarelui,…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP), Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana (CE) in data de 19 iulie 2018,…

- Temperaturile mai scad cu cateva grade, in acest weekend, in judetul Alba. Maximele vor fi de 19 grade, vineri si coboara la 15 grade, duminica. La munte, pe timp de noaptea, vor fi temperaturi cu valori sub zero grade Celsius. De asemenea, sunt anuntate perioade cu ploi. Va prezentam conditii meteo…

- Vremea continua sa fie la fel de placuta și saptamana care vine. Ne vom bucura in continuare de temperaturi destul de ridicate, cu maxime ce vor ajunge pana la 22 grade Celsius. Chiar daca pe la mijlocul saptamanii cerul va fi mai incarcat cu nori, posibil sa scapam de ploi. Apoi, weekend-ul va aduce…

- Iuliana Luciu a plecat de buna voie și nesilita de nimeni de pe micul ecran, dar n-a uitat prima dragoste profesionala, televiziunea, care a scos-o din anonimat și a facut-o vedeta. Spune ca s-ar intoarce și maine pe sticla, daca i s-ar propune un proiect care sa-i placa. Ideal, un rol intr-o telenovela.…

- Vremea se arata potrivita pentru anotimpul ce tocmai a inceput, așa ca toamna iși intra in drepturi și nu se dezice de stilul ei schimbator. Primele zile ale saptamanii vor aduce zile superbe de toamna, cu soare și temperaturi mai mult decat generoase. Și drept ”rasplata” pentru aceste zile superbe,…

- Vremea va fi calda si in acest weekend, la mijloc de septembrie, insa sunt asteptate si cateva ploi sau furtuni, in majoritatea zonelor din judetul Alba. Temperaturile maxime urca pana la valori de 27-28 de grade Celsius. Sambata si duminica, sunt posibile averse si chiar furtuni. La munte, vor fi maxime…

- Saptamana care vine debuteaza cu instabilitate atmosferica accentuata. Astfel, in prima jumatate a saptamanii ne putem aștepta la averse si furtuni, iar temperaturile nu vor mai depași 30 de grade Celsius. In cea de-a doua parte a saptamanii revine soarele, așa ca week-end-ul va fi cu siguranța unul…