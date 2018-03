Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a luat o decizie drastica dupa ce si-a vazut pozele de la nunta. Originara din Statele Unite ale Americii, Eden Sanboeuf are acum 28 de ani, iar in clipa in care a mers in fata altarului si a spus „Da”, cantarea foarte multe kilograme. Desi pana atunci acest lucru nu a deranjat-o foarte […]…

- Prințul Harry urmeaza sa se casatoreasca cu Meghan Markle pe 19 mai 2018, iar oamenii așteapta nerabdatori nunta regala, care se anunța a fi una mult mai grandioasa decat a fratelui sau, Prințul William. Insa ceea ce-i macina pe admiratorii Casei Regale britanice este o intrebare: cand vor deveni parinți…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- Garderoba lui Meghan Markle costa 28.000 de dolari. Iata ce contine. Toate privirile sunt indreptate anul acesta spre Meghan Markle. Actrita se va marita in luna mai cu Printul Harry, intrand astfel in cea mai faimoasa familie regala din lume. De la anuntul logodnei, ce a avut loc anul trecut, si pana…

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au avut parte de o primire entuziasta din partea locuitorilor din Birmingham, unde au inceput o vizita, relateaza joi Press Association. Calatoria lui Harry si a lui Meghan Markle in Midlands face parte din turul Marii Britanii pe care il fac…

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Printul Harry si Meghan Markle si-ar fi dublat bugetul de nunta, asta pentru ca, potrivit zvonuri, rochia de mireasa a actritei va costa cateva de mii de lire sterline. In plus, luna de miere va fi pe cheltuiala viitoarei sotii.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Peste 2.600 de persoane vor fi invitate in parcul Castelului Windsor pentru a asista la ceremonia sosirii si plecarii printului Harry si a logodnicei sale, actrita Meghan Markle, in ziua nuntii regale, programate pentru 19 mai, a anuntat vineri Palatul Kensington, informeaza AFP. ''Printul Harry…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor, pe 19 mai, a anuntat, vineri, Palatul Kensington. Potrivit unui purtator…

- Noi detalii au fost facute publice despre nunta prințului Harry cu actrița Meghan Markle. Peste 2.500 de britanici vor fi invitați la eveniment, este vorba despre cetațeni care s-au implicat in activitați sociale și au devenit lideri ai comunitaților in care traiesc. Kensington Palace a anunțat ca 2.640…

- N-a ajuns pana acum la altar, dar viseaza cu ochii deschisi la ziua cea mare si are chiar si un atelier cu rochii de mireasa. Doinita Oancea iși imparte programul intre filmarile pentru producția Antenei 1, „Fructul oprit”, și munca la atelierul cu rochii de mireasa. Daca in “Fructul oprit”, ea o interpreteaza…

- Doinița Oancea, indragita actrița din serialul “Fructul oprit”, care poate fi urmarit in fiecare zi de miercuri de la ora 20.00 la Antena 1, iși imparte programul intre filmarile pentru producția Antenei 1 și una dintre marile sale pasiuni.

- Poliția britanica a deschis o ancheta, dupa ce s-a descoperit ca o scrisoare adresata Prințului Harry și logodnicei sale, Meghan Markle, conținea o pudra alba, ceea ce a starnit ingrijorari ca ar putea fi vorba de antrax. In interiorul plicului se afla și un bilețel care ar fi conținut mesaje…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri regale și au o mulțime de fani, dar se pare ca Prințul Harry și Meghan Markle au atras și antipatii. In așteptarea marii nunți care va avea loc pe 19 mari, oameni cu intenții mai puțin bune vor sa atenteze la viața Prințului și al viitoarea sale soții,…

- Carmen Bruma a imbracat rochia de mireasa, pentru o ședința foto spectaculoasa. Mai mult, iubita lui Mircea Badea a creat un program de slabit, special conceput pentru mirese, pentru ca ele sa arate perfect in cea mai importanța zi. Carmen Bruma a acceptat provocarea și a imbracat rochia de mireasa…

- Printul Harry si logodnica sa, actrita americana Meghan Markle, au fost primiti cu cu multa bucurie la Edinburgh. Este prima vizita pe care cei doi logodnici o efectueaza in Scotia inainte de casatoria lor din luna mai.

- Ieri a fost o zi plina pentru Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle. Aceștia au ajuns in Scoția, unde au participat la mai multe evenimente oficiale. La unul dintre ele, cei doi s-au intalnit cu fondatoarea unei organizații caritabile, care a emoționat-o peste masura pe fosta actrița. Meghan…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai, iar la nunta lor vor lua parte si cativa artisti celebri care vor intretine atmosfera de poveste.

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi detalii despre nunta regala. O recepție va avea loc dupa serviciul religios iar seara, dineul oficial va avea loc la Castelul Windsor. Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi informații despre nunta regala programata pentru data de 19 mai.…

- Printul Harry si Meghan Markle vor parcurge oraselul Windsor in caleasca in ziua uniunii lor religioase, care va avea loc la ora 12.00 pe 9 mai, a anuntat duminica Palatul Kensington, citat de AFP. Palatul a dezvaluit cateva detalii privind casatoria printului Harry, 33 de ani, cu actrita…

- Are o fetita dragalasa foc si traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de tatal micutei, iar acum au facut planuri impresionante. Roxana Vasniuc si iubitul ei planuiesc sa devina parinti pentru a doua oara si vor sa se si casatoreasca.

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Casa regala, dar si contribuabilii din Marea Britanie vor acoperi costurile nuntii printului Harry, care va avea loc pe 19 mai, informeaza International Business Times. Desi in multe tari, inclusiv in SUA, familia miresei se ocupa de obicei de cheltuielile nuntii, traditia si protocolul regal impun…

- Fostul principe Nicolae este comparat cu printul Harry, in presa din Marea Britanie. Iar sotia lui, cu Maghan Markle. "Nicolae Medforth-Mills, nepotul cel mare al Regelui Mihai, este singurul capabil sa aduca o urma de speranta pentru reinstaurarea monarhiei romanesti". Aceasta este imaginiea pe care…

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- Printul Harry este ''profund indragostit'' de logodnica sa Meghan Markle, spune cantaretul britanic Elton John, potrivit Press Association. Artistul, prieten apropiat al mamei lui Harry, Diana, printesa de Wales, a dezvaluit ca printul, ''in extaz de fericire'',…

- Umbla vorba prin Palat ca Meghan Markle și-a ales deja rochia pe care o va purta in mult-așteptata zi de 19 mai 2018. Iar alaturi i-a stat o persoana foarte draga, pe care a contat și cand a fost vorba de alesul ținutelor purtate pana acum in public, la indatoririle regale. Meghan și-a ales rochia de…

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Mai sunt cateva luni pana la nunta Printului Harry cu aleasa inimii sale, Meghan Markle. Si pentru ca este ultima perioada de libertate pentru fratele Printului William, acest lucru trebuie marcat asa cum se cuvine.

- Cum arata rochia de mireasa a anului 2018. Costa 4.000 euro și a fost expusa la Cluj O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, a fost expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind…

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De acu...

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Dupa ce au mers impreuna cu toți membrii Familiei Regale Britanice la biserica in ziua de Craciun, iata ca acum, la doua saptamani de la eveniment, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au participat la cel de-al doilea angajament public de cand și-au anuțat logodna. Astazi, cuplul regal a fost…

- Betty Salam si Catalin Visinescu formeaza un cuplu de mai multe luni si si-au facut deja planuri de casatorie. Fata celebrului manelist a dezvaluit data nuntii, dar si cum va arata rochia pe care o va purta in cel mai fericit moment al vietii ei. A

- Aceasta declarație a Prințului a lovit in familia logodnicei sale. Ce reacții au avut rudele ei… In interviul acordat postului de radio BBC4 saptamana aceasta, Prințul Harry a povestit despre primul Craciun al lui Meghan Markle ca membra a familiei regale. Un interviu frumos, in care, insa, Prințul…

- Meghan Markle ar fi putut fi partenera lui James Bond in viitorul film al celebrei francize. Logodna cu printul Harry al Marii Britanii a facut ca numele ei sa fie sters de pe scurta lista cu Bond...

- Membrii Familiei Regale britanice au petrecut Sarbatorile de Iarna la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde au participat la slujba de Craciun. La festivitati a fost prezenta si logodnica printului Harry, actrita Meghan Markle. Potrivit declaratiilor cuplului…

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- Printul Harry al Marii Britanii a facut de apreciat pentru logodnica sa, Meghan Markle, un gest de mare dragoste pentru o o aparatoare a drepturilor animalelor. Cei doi formeaza un cuplu de mai mult de un an. Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si logodnica sa au aparut pentru prima data impreuna…