- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, s-a pronuntat in favoarea construirii unui pod intre Regatul Unit si Franta, pe motiv ca singurul tunel feroviar de sub Canalul Manecii nu are capacitatea necesara pentru a...

- Un adolescent de 15 ani din județul Salaj a murit din cauza gripei, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile. Acesta este al doilea deces cauzat de gripa dupa ce autoritațile medicale din București au confirmat decesul unei femei in varsta de 69 de ani. Un adolescent…

- Toti salariatii din Romania au dreptul, in fiecare an, la un numar minim de zile de concediu de odihna, in conformitate cu legislatia in vigoare. Concediul de odihna este platit de angajator, iar salariatii nu pot renunta, in niciun fel, la acesta. Concediul de odihna este unul dintre concediile la…

- 'Se depun toate eforturile astfel incat trecerea ilegala sa nu fie posibila la Calais', care 'nu este o poarta de intrare ascunsa catre Anglia', a spus el intr-un discurs in fata fortelor de ordine din Calais, dand asigurari ca statul nu va permite 'constituirea unor filiere ilegale' in aceasta regiune.Presedintele…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e cunoscut drept un fan infocat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Șeful de la Budapesta a facut de curand o dezvaluire neașteptata.Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Totuși, exista și o situație in care angajatorul compenseaza in bani zilele de concediu ramase din 2017, scrie huff.ro. Compensarea in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuate in 2017 este posibila doar in situația in care salariatului ii inceteaza contractul individual de munca, prevede…

- Epidemie de gripa in Franta. Medicii au anuntat ca numarul de cazuri a crescut cu 80 la suta in ultima saptamana din decembrie. Peste 11.000 de oameni s-au prezentat la spital cu simptome ale infecției.

- Emmanuel Macron propune introducerea unei legi pentru interzicerea stirilor false de pe Internet din timpul campaniei electorale din Franta, scrie The Guardian. Presedintele Frantei, care a castigat...

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate.…

- Medicii de familie anunta ca vor continua protestele si nu vor acorda servicii decontate Medicii de familie au anuntat, vineri, ca vor continua protestele, intrucat ”nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care protesteaza de mai bine de o luna” si nu vor mai oferi servicii decontate pana…

- Medicii de familie anunța continuarea protestelor, precizand ca nu vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari pana cand solicitarilor lor vor fi luate in seama. Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF)…

- Medicii de la Maternitatea Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava au adus pe lume 14 copii, in zilele de Craciun. Seful sectiei Obstetrica – Ginecologie, dr. Cristian Irimie, ne-a declarat ieri ca in ziua de Ajun s-au nascut trei copii – o fetita si doi ...

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite care cerea anularea recunoasterii de catre presedintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto. Ceilalti membri ai ONU votasera in favoarea rezolutiei.…

- Forfota mare la barul lui Bobita, din localitatea ialomiteana Fierbinti Targ. Zilele acestea se filmeaza episodul special de Craciun al celui mai urmarit serial romanesc, iar la munca s-a reunit toata distributia din “Las Fierbinti”. Surpriza, insa! La serviciu se afla si Mirela Oprisor, alias Aspirina,…

- Papa Francisc a aparat, miercuri, dreptul la odihna duminica, ziua Sfintei Liturghii, o tradiție catolica subminata in unele țari tot mai secularizate, relateaza AFP. Foarte didactic in timpul audienței generale de miercuri, suveranul pontif a reamintit credincioșilor ca "celebrarea duminicala a euharistiei…

- Peste 1500 de copii din capitala, dintre care aproape 80 la suta prescolari, au ajuns la medic cu viroze pe parcursul saptamânii trecute. Anunțul a fost facut de șeful Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinau, Mihai Moldovanu, dupa ședința saptamânala de astazi a serviciilor…

- Chitaristul Chris Rea s-a prabusit sambata seara pe scena de la Oxford Theatre, in timpul unui concert, la un an de cand a suferit un accident vascular cerebral, potrivit The Guardian. Muzicianul, in varsta de 66 de ani, cunoscut pentru hit-ul "Driving Home For Christmas" din 1988, sustinea sambata,…

- Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, a declarat ca, in opinia sa, decizia SUA de a muta ambasada lor de la Tel Aviv la Ierusalim „este un element incurajator“. Pe de alta parte specialistii nu au o pozitie similara cu a lui Melescanu, fiind mai degraba de acord cu pozitiile exprimate de statele…

- Seful diplomatiei germane a invitat marti Franta sa devina "mai germana" in materie de finante si Germania "mai franceza" in chestiuni de aparare, pentru a permite Europei sa se afirme pe plan international, scrie AFP.

- Angajatorii vor fi obligați sa acorde zilele libere ale salariaților de alte religii in orice alte zile in afara de sarbatorile legale sau zilele de concediu de odihna, conform unui proiect de act normativ care se apropie de votul decisiv in Parlament. Modificarea ar urma sa fie facuta deoarece unele…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu pot fi private de dreptul lor de a dezbate subiecte legate de integrarea europeana, a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in audierea sa anuala din comisia pentru afaceri europene a parlamentului de la Budapesta, transmite MTI. …

- "Medicii romani nu sunt cu nimic mai prejos decat cei straini", spune un doctor care lucreaza la un spital de prestigiu din Paris. Dupa ce a plecat din țara, Alina Nicolae s-a specializat in hematopatologie. Mai exact, analizeaza tumorile suspecte de cancer. Nu doar pe ale strainilor, ci si pe ale romanilor…

- Șeful statului francez Emmanuel Macron va dejuna simbata cu fostul președinte american Barack Obama, aflat in vizita in Franța, au informat joi surse de la Palatul Elysee, citate de AFP. Macron și Obama vor avea "un dejun privat", a menționat aceeași sursa. Obama se va afla simbata la Paris unde urmeaza…

- Seful statului francez Emmanuel Macron va dejuna sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, aflat in vizita in Franta, au informat joi surse de la Palatul Elysee, citate de AFP, scrie Agerpres. Macron si Obama vor avea "un dejun privat", a mentionat aceeasi sursa.

- Marți, 29 noiembrie, in baza unui raport favorabil abrobat de Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege deosebit de important, prin care ne-am propus sa venim in sprijinul medicilor și cadrelor didactice care vor sa beneficieze…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a susținut marți o conferința de presa despre relația SUA-Europa. Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Stat american a transmis un avertisment foarte dur Romaniei, cerand Parlamentului de la București sa respinga proiectul privind modificarile la…

- Din fericire, de aceasta data sculptura chiar seamana cu renumitul fotbalist in varsta de 32 de ani. Astfel, spre deosebire de Emanuel Santos, sculptorul spaniol Jose Antonio Navarro Arteaga a primit numai aprecieri pentru statuia sa atat de asemanatoare cu originalul. In cadrul…

- ”Denuntarea de catre Franta este fara apel” si este necesar sa ”putem merge mult mai departe pentru a destructura retelele” de traficanti, a declarat presedintele dupa o intalnire la Palatul Elysee cu presedintele Guineei Alpha Conde.”Ceea ce s-a intamplat (in Libia) este scandalos (...),…

- Irina Cerat Naidin a aflat la inceputul aestei luni ca sufere de o boala grava, insa o operatie la o clinca din Franta i-ar salava viata, dar tratamentul costa enorm. Medicii au extimat totul la suma de 200.000 de euro.

- Zilele trecute, la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", au ajuns in stare grava doua persoane intoxicate accidental cu etilenglicol, dupa ce au confundat antigelul cu sucul. Cel mai grav caz este cel al unei femei in varsta de 25 de ani din Vaslui care a baut din greseala cam 100 de mililitri de antigel…

- Trei bebeluși infometați de bona in Ialomița au ajuns in stare grava la spital, dupa ce nu ar fi fost hraniți de cea care era responsabila sa aiba grija de ei. Potrivit medicilor, micuții sufereau de anemie severa pentru ca aveau jumatate din greutatea normala pentru varsta lor. Bona, o femeie de 30…

- Primii care au aflat ca Irina este grav bolnava au fost colegii ei de clasa. La doar 17 ani, fata avea dureri insuportabile de spate. Prietenii ei au indrumat-o catre medic. In momentul in care a inceput investigatiile, a aflat si vestea cumplita. Diagnosticul pus de medici este unul pe care niciun…

- Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” va trebui sa-i plateasca lui Dan Juratoni, fost profesor al unitatii de invatamant, suma de 9.490 de lei cu titlul de cheltuieli de judecata si plata a 112 de zile de concediu de odihna neefectuate si necompensate in bani. Decizia apartine Tribunalului Timis si Curtii…

- Premierul zice ca va cauta solutiile la problemele medicilor de familie Protest al medicilor în Piața Victoriei din capitala 15.11.2017. Foto: Adriana Turea. Premierul Mihai Tudose le-a promis medicilor de familie care au protestat miercuri,…

- Salariile angajatilor din domeniul IT vor scadea cu 6,5%, avertizeaza Asociația Patronala a Industriei de software si servicii. Președintele Asociatiei, Teodor Blidarus, sustine ca trebuie gasite soluții urgente in așa fel incat impactul acestor modificari fiscale sa nu afecteze atat firmele…

- Medicii sustin ca problema a aparut de cateva saptamani, iar situatia ar putea dura pana in martie 2018. De ce s-a ajuns aici? Raspunsul il da Agentia Nationala a Medicamentelor care sustine ca una dintre cele doua firme care au autorizatie de punere pe piata in Romania a anestezicului…

- Emmanuel Macron impreuna cu sotia sa Brigitte au inceput luni, la Stade de France, in prezenta predecesorului sau, Francois Hollande, sa aduca o serie de oamgii victimelor atentatelor de la 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morti la Paris si Saint-Denis, relateaza AFP, conform news.ro.Seful…

- Statele Unite poarta o responsabilitate speciala pentru comportamentul regimului ucrainean si indulgenta fata de neonazisti, a declarat marti ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Nu va surprinde pe nimeni. Statele Unite poarta o responsabilitate speciala…

- Angajatorii din strainatate recruteaza medici si asistenti medicali din Romania. Ofertele pentru medici incep de la 4.000 - 5.000 de euro in Franta si Germania, iar pentru tarile nordice de la 7.000 de euro. 0 0 0 0 0 0 Spitalele, cabinetele medicale si farmaciile au posibilitatea sa…

- Un tanar de 20 de ani din Suceava s-a sinucis de ziua lui. Tanarul a plecat de acasa intr-o seara, iar a doua zi de dimineața a fost gasit spanzurat. Cei care il cunoșteau sunt șocați de gestul sau. Gabriel F., din satul Banești, comuna Fantanele, a plecat de acasa pe 31 octombrie, seara. Nu s-a mai…

- Franța a pus capat starii de urgența, la aproape doi ani de la atentatele din Paris . Președintele Emmanuel Macron a semnat noua lege pentru combaterea terorismului care va inlocui starea de urgența. Franța a suspendat starea de urgența, instaurata dupa atentatele din Paris. Starea de urgența trebuia…

- Ai senzatia ca iti simti 'capul greu' in zilele ploioase? Se spune ca pasarile anticipeaza schimbarile vremii. Ele sunt dotate cu niste cavitati extensibile situate in spatele urechii sau in alte parti ale corpului, care se maresc sau se contracta in functie de variatiile presiunii atmosferice. Si…

- In aceasta noapte, Romania a trecut la ora de iarna, in acord cu majoritatea statelor din UE. La nivel european exista, insa, o ampla dezbatere pe tema renuntarii la schimbarea orei pe timpul verii, din cauza efectelor negative produse asupra organismului uman. Cei mai avansati sunt polonezii,…

- Intervenție chirurgicala fara precedent. Medicii din China au operat un urs care avea o limba de trei kilograme. Din cauza mutației, animalul nu mai putea sa se hraneasca și se deplasa extrem de greu, scrie presa internaționala. Veterinarii vorbesc de un caz fara precedent. „Am lucrat…