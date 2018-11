Ce invata un copil atunci cand gateste alaturi de tine?

Instructiunile sunt importante: trebuie sa le respectam

Am gatit de mai multe ori impreuna cu copilul. Am avut parte de experiente frumoase, desi s-a intamplat ca in unele cazuri sa nu ne iasa chiar asa cum ne doream, pentru ca...nu am urmat ca la carte instructiunile sau pasii retetei respective.

Ce invata copilul? Ca atunci cand gatesti este bine sa urmezi instructiunile, "daca vrei sa fii fericit la final, dar si sa mananci ceea ce ai gatit!".

Matematica: Cifrele conteaza

Atunci cand scrie in reteta ca…